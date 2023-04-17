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軍情局少校惡搞情報！編故事查女同事老公　還拖移民署友軍下水

▲電影院有人的手機響了，你認為是誰?測你最難忍受什麼類型的人?（示意圖／視覺中國CFP）

▲國防部軍事情報局少校方姓男子，為取得女同事的游姓丈夫個資，竟向移民署科員謊稱「游男為大陸人民，並藉機接觸軍情局人員」，導致科員誤信替他查詢個資。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃宥寧／台北報導

太扯！任職軍情局少校方姓男子，為取得女同事的游姓丈夫個資，竟到桃園移民署服務處以「游某疑是中國大陸地區人民」，又藉此接觸任職軍情局的妻子，有危害國家安全之虞索取個資，隨後方男則撥電話給游男詢問相關出入境資訊，導致游不堪其擾，因而向移民署陳情，循線查獲方的行為。士林地檢署偵結，依違反個人資料保護法起訴。

2021年10月4日下午2時許，方男前往移民署桃園服務處，以游男有危害國家安全之虞為由，洽詢與其業務上有合作往來的張姓科員協助（另涉瀆職罪不起訴處分），張在不知情之下伸出援手幫忙，方則在一旁窺視查詢結果，以此非法搜集游姓被害人出入境紀錄及個人資料。

同時，移民署張姓科員也告訴方查詢結果，游的出入境紀錄與中國大陸顯然無涉，但方離開後，立刻撥打給游男，並詢問其相關出入境資訊，以此方式非法騷擾，游不堪其擾並向移民署陳情，全案因此曝光。

偵查時，方男承認犯行，劉姓證人也指出，方在職務報告內，並無記載「疑似陸人」，檢察官根據證人證述、移民署監視器畫面、LINE證據，依違反個人資料保護法、公務員假借職務上機會違法利用個人資料罪嫌依法起訴，並認方假借職務上與移民署人員聯繫機會違法，建請法院加重其刑。

事後，軍情局依《陸海空軍懲罰法》處分大過1次懲罰，方不服提告，請求撤銷處分，今年台北高等行政法院認，方為現役少校軍人，記過處分是軍隊內部管理措施沒有影響其軍職權利，裁定駁回。全案可抗告。

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