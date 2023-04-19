光陽2車款競標「免費電動機車」計畫　謝國樑曝實施進度

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市長謝國樑的「青年免費送電動機車」政見，吸引多家電動機車品牌競相投標，光陽機車董事長柯勝峯今(19日)拜訪市長謝國樑，表達與市府合作電動機車專案意願，謝國樑也歡迎各家品牌和市府合作電動機車專案，一起為地球節能減碳來努力。

▲光陽拜訪基隆市政府，表達電動機車合作意願。（圖／記者郭世賢翻攝）

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▲光陽今在市府展示2種參與競標車款，左為i-One，右為S6。（圖／記者郭世賢攝）

柯勝峯表示，基隆青年電動機車計畫，立意良善也能推廣電動機車，光陽全力以赴希望提供市民好的電動機車，讓青年負擔不高就能擁有電動機車，因應基隆地形挑選車款供選擇，若能順利與市府合作，對品牌市占率有所幫助，廣泛設置換電站提供一定服務水準。

▲柯勝峯表示，光陽全力以赴希望提供市民好的電動機車。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，今日光陽來訪市府表達參與專案意願，願提供白牌光陽電動機車Ionex I-One 和S6車款。他分享近日他到美國考察，美國友人分享節能減碳的經驗，他有感做為地球公民，節能減碳是國內目前要積極進行的事情，謝國樑舉行政院鄭副院長也提出電動機車應予政策上補貼的構想，這與節能減碳理念相符。

▲Ionex I-One每小時最高車速74公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，電動機車專案歡迎不同品牌和市府合作，光陽今日就提出兩項性能安全與外型皆優異的白牌車款，謝國樑強調只要今年提出的追加預算通過，市府會謹慎評選廠牌車款，同時希望廠商在車輛產量提升，也能提供充電配套措施。

謝國樑拋出青年電動機車計畫。（圖／翻攝謝國樑臉書）

光陽機車今天在市府大廳展示白牌光陽電動機車Ionex I-One 和S6車款，其中，Ionex I-One每小時最高車速74公里，融合3C駕馭科技，是一部為都會騎士訂製的時尚電動機車；S6是以全能座駕作為開發理念，每小時時速達92公里，專為騎士所設計的都會綠能移動電動機車。