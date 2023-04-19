近百戶受益！蔡培慧爭取中央補助中寮廣興村7850萬　改善民生用水

▲立委蔡培慧爭取經費維護中寮鄉廣興村地區居民用水權益。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中南部旱象水荒不止，全國目前更有超過40萬戶本來就無自來水可用，立委蔡培慧積極為中寮鄉廣興村爭取水利署「無自來水地區供水改善計畫」補助計畫和7850萬經費，自來水公司則自籌1400萬，補助居民管線汰換、改善民生用水問題。

蔡培慧18日偕同自來水公司第四工程處長王亮中、中寮鄉民代表會主席蔡昭智等人，前往廣興村頂城巷進行改善計畫說明會；自來水公司指出，本次自來水延伸工程將有頂城巷98戶受惠，並使廣興村自來水普及率提升至85.26，本案自108年開始接獲陳情，在時任不分區立委的蔡培慧及地方紳士的努力下，今年初才完成6塊土地的鑑界，將持續與縣政府溝通取得免修路修費，另自來水公司也提供補助汰換管線，中央地方共同努力，持續推動相關作業。

王亮中表示，全國目前無自來水用戶若要全部普及，需花費30多億經費，不僅是增設自來水，在用地權責、路修費等等都需積極媒合協商，本工程於今年完成用地權責，並著手規劃相關細節，也將前端塑膠管進行改善，使得接管至頂城巷能夠更加順利，盼望能在最短時間呈報中央，儘早開始供水。

蔡培慧表示，於106年的立委任內大力推動修正水利署「無自來水地區供水改善計畫」及「自來水延管工程申請和管考作業要點規定」，以貼進民生需求，並將1年2至3億經費增加至15億；本次廣興村自來水延伸至頂城巷工程，因地勢較高需增加加壓站及配水池，將運用7850萬元經費進行改善，期盼能讓鄉親都能輕鬆使用自來水。