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3年爭取4.4億提升偏鄉飲用水　台東加津林部落終有自來水

▲▼經台東縣府3年多來進行自來水延管及簡易自來水設施改善等工程，加津林部落13日終於舉行通水典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼經台東縣府3年多來進行自來水延管及簡易自來水設施改善等工程，加津林部落13日終於舉行通水典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「終於有自來水可以喝了」！台東縣大武鄉大竹村加津林部落長期以來民生用水不足，經縣府3年多來爭取，投入約4.4億元，進行自來水延管及簡易自來水設施改善等工程，13日終於舉行通水典禮。

縣長饒慶鈴表示，3年多來爭取投入約4.4億元，也是全國唯一補助2／3路修費的縣市，台東縣目前自來水普及提升率為全國第三，未來仍將持續與自來水公司十區處努力，配合各偏鄉鄉鎮公所改善及興設延管、加壓站等，提升自來水供水。

▲▼經台東縣府3年多來進行自來水延管及簡易自來水設施改善等工程，加津林部落13日終於舉行通水典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

每逢夏日及冬季乾旱季節，大武鄉加津林部落既有的簡易自來水系統蓄水量便不敷使用，部落居民長期飽受民生用水不足之苦，又因部落地區地處偏遠且地勢高以致工程經費過高，不符經濟部計畫經費規定，以致爭取中央經費受阻。

▲▼經台東縣府3年多來進行自來水延管及簡易自來水設施改善等工程，加津林部落13日終於舉行通水典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲大武鄉加津林部落歡呼有自來水了 。

縣府為解決問題於2020年向經濟部水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」經費補助，於加津林部落內設置抽水站及淨水廠，藉此改善既有簡易自來水系統，並於工程竣工後接手管理此系統，已提供穩定且安全的水源，加津林部落至少有54戶居民受益。

饒慶鈴強調，要有更多民眾或企業東漂來臺東定居或創業，基本的民生設施一定要先完備，3年多來縣府爭取投入共4.4億元經費改善民眾用水品質，包括46件自來水延管工程，預計2023年底完成鋪設47.6公里延管，以及簡易自來水改善工程，並進行用戶設備外線補助，受益戶總計達4533戶，自來水普及提升率為全國第三。縣府將攜手經濟部及自來水公司，持續提升偏遠地區自來水供水，提升民眾日常生活品質，解決用水不便及飲用水安全疑慮。
 

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關鍵字：

爭取提升偏鄉用水加津林部落水管自來水

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