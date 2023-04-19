人妻10個月搬光350萬落跑　半夜CALL醒婆婆「祝妳生日快樂」

記者黃翊婷／綜合報導

基隆人夫阿偉（化名）發現妻子小薇（化名）在2021年10月間偷走家中70萬元現金，接著便「人間蒸發」，後來仔細追查，發現帳戶裡280萬元存款也被盜領，氣得提告要求離婚。阿偉的母親也提到，媳婦離家之後只有打電話回來一次，而且還是在半夜打來祝她生日快樂，講完就掛斷，讓她感到很不解。

▲阿偉一家人直到小薇離開，才驚覺家中財物失竊。（示意圖／CFP，與本案當事人無關。）

阿偉在判決書中主張，和小薇是在2015年12月間結婚，2021年10月15日妻子突然偷走家中70萬元現金並離家出走，從此音訊全無，後來進一步清查，這才發現2021年1月9日至8月30日間，妻子陸續從他的銀行帳戶中盜領存款，總計拿走280萬元存款，考量到雙方至今已分居超過1年半，他決定向法院訴請離婚。

而小薇經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

阿偉的母親證稱，媳婦平時很乖，做事都會順著家人的意思，實在沒想到她會拿到錢就跑了，事發之前曾看到媳婦帶著一些衣物、重要東西要離開，還有一個用黑色大垃圾袋裝著的東西，「我問她這是什麼，她說這是不要的、要丟掉的東西，我覺得怪怪的，就下樓去看，問守衛有沒有看到我媳婦，守衛說沒有」，結果回家一看，原本領出來要給其他家人的現金居然全部不見了。

更讓阿偉母親無法理解的是，媳婦離家之後，沒有人知道她的下落，她卻在某一天半夜突然打了一通電話回來，「有一次我接到她半夜打電話給我，祝我生日快樂，講完就掛掉電話。」

基隆地院法官認為，小薇自2021年10月15日離家之後，就再也沒有回來與丈夫同住，而且行蹤成謎，難以期待雙方還能繼續維持這段婚姻關係，最終裁定准許阿偉的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。