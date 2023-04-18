樓下夫狂罵樓上妻有小王　「不讀不回」9年下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人妻美美（化名）因為不滿丈夫阿強（化名）工作不積極，2011年間帶著2名兒子從中國返回台灣居住，沒想到隔年丈夫也跟著回來了，夫妻倆分別住在同建築的2、3樓，她經常無端遭到責罵外面有男人、搞外遇，最終雙方吵到真的分居，至今已有9年沒有互動，因此決定向法院訴請離婚。新北地院法官審理後，裁定准許美美的請求，判准兩人離婚。

▲美美與阿強分居9年。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

美美在判決書中主張，和丈夫結婚之後育有2名兒子，2004年間丈夫因為工作的關係前往中國，她則在2007年間帶著孩子們一起搬過去，沒想到丈夫在中國工作一點也不積極，還沉迷於電子遊樂場，她嘗試改變都沒有結果，於是在2011年7月間心寒帶著孩子們返回台灣，住到娘家。

美美接著說，丈夫2012年年底突然返台，還跑來一起住，她和孩子們住在3樓，丈夫住在2樓，只是夫妻倆因為生活起居、個性不合，經常吵架，一直吵到2014年，丈夫才自行搬家，兩人從那時候起開始分居，期間幾乎零互動，丈夫離開後也沒有負擔孩子們的生活費，她覺得這段婚姻關係已經無法挽救，因此決定向法院訴請離婚。

面對妻子的指控，阿強經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀答辯或陳述。

兩人的大兒子證稱，最後一次看到父親大概是在國中一年級時，他和弟弟、母親原本住在3樓，後來父親無預警返台並住到2樓，雙親很少互動，加上生活起居、個性、處理事情的方式都不合，所以一互動就吵架，「爸爸常口出惡言，罵媽媽外面有男人、搞外遇」，後來父親離家，家中一切開銷都是由母親負責。

兒子還提到，自己從那之後就沒有跟父親互動，但弟弟有，近幾年曾嘗試聯繫父親，結果被已讀不回，過年打電話詢問要不要回家吃飯，也沒人接聽或回撥，「媽媽從爸爸搬出去後也沒有互動了，媽媽曾經與爸爸談離婚，但爸爸不讀不回」。

新北地院法官認為，美美與阿強已經長達9年沒有共同生活，加上阿強自2014年搬家之後，從未負擔家庭生活費用，兩人至今都沒有意願回歸同居生活，且美美離婚態度堅決，可歸責程度也是男方較高，最終裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。