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社會 社會焦點 保障人權

莫名變按摩店紅牌！正妹搜圖氣炸　全因老司機好友一句白目話

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲一名女子被好友詢問「有做全套嗎」，才得知自己的照片被盜用成按摩妹。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名王姓女子某天被友人詢問「有做全套嗎」，才發現自己的照片被某家SPA館放在臉書粉專上，莫名變成按摩館紅牌小姐，氣得報警提告，按摩店黃姓老闆辯稱非他刊登，卻說不清楚是誰所為，高雄地院審理後，依違反個人資料保護法將黃判刑3月，得易科罰金。

判決指出，2021年7月，按摩店黃姓老闆為了招攬客人、刺激消費，由員工在網路找到姿色姣好的王女上半身照片，放在臉書粉絲專頁宣傳為店內招牌，黃男再以個人臉書轉發，暗指王女從事色情按摩。

過了一段時間，王女突然接獲友人訊息，問她是否有在接按摩及全套服務？得知自己被抹黃成按摩店紅牌，氣炸蒐集證據後報警提告。

審理時黃男辯稱，他只是朋友介紹的掛名負責人，實際經營者另有他人，王女自拍照也不是他找的，是由店內員工負責，與他無關。

法官勘驗證據發現，黃男除了是SPA館登記負責人外，還在臉書的多個打工社團徵美容師，留下的LINE帳號也是黃男本人，顯見與一般單純不涉及經營之掛名負責人有別，另外他辯稱有聯絡當時PO文的員工撤文，當庭請他拿出對方聯絡方式，卻又拿不出來，法官因此認定黃犯行明確，依違反個人資料保護法判3月，得易科罰金，全案還可上訴。

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