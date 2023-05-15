Apple、TWNIC攔關鍵字「警方源頭打詐」　詐團改用假違規簡訊詐騙

▲為打擊詐騙犯罪，警方絞盡腦汁設法阻斷詐團資訊傳播，圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

《東森新媒體ETtoday》推出的「台灣詐騙調查報告書」連續第六周報導，5月15日這周鎖定「電信詐騙」來探討相關問題。2022年7月15日行政院推「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、NCC、金管會、法務部等機關成立「打詐國家隊」，NCC統籌，執行攔阻詐騙簡訊共3,871萬1千多則，人頭門號停斷話達7,527支，2023年5月4日「打詐綱領1.5版」上路，依照4大面向持續推動，但簡訊詐騙仍持續在全台各地散布中。

「打詐國家隊」在2022年2月20日行政院治安會報指示，重新全面盤點新世代打擊詐欺策略行動綱領策略、在人力、物力及經費，並於5月4日推出新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，修訂相關策略及努力執行四大面向指標。

識詐部分由內政部統籌，執行宣導資訊觸及率達2,300萬3,833人次，發送防詐簡訊總計9,792.2萬則，堵詐部分則由NCC統籌，執行攔阻詐騙簡訊共3,871萬1千多則，人頭門號停斷話共7,527支。

阻詐部分由金融監督管理委員會統籌，於台灣36間銀行均已設立「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」；台灣目前有18間銀行將共通性異常交易態樣納入內部預警指標，務求讓歹徒使用人頭帳戶洗錢更加困難。懲詐執行端由法務部統籌指揮國內包含檢警調海巡關務等六大偵察系統，查獲電信網路詐欺集團計1,264件、犯嫌11,589人。

▲警方與TWNIC台灣網路資訊中心合作，透過即時封阻假投資網站連結，降低民眾被騙機率。（圖／翻攝TWNIC）

打詐國家隊為阻斷詐團透過電信、網路進行投資詐騙。行政院跨部會打詐協作會議決議將「假冒政府公務機關網站」「假投資詐騙網址」2種態樣納入TWNIC（台灣網路資訊中心）申請「DNS RPZ 1.5」犯罪防治緊急案件網域阻斷，只要透過警政署刑事局通報相關詐騙網址給TWNIC，就可讓各入口網站業者更新網域提升阻斷效率，警方統計光從2022年11月起實施迄今，檢警使用「犯罪防治緊急案件處理」方式，申請TWNIC阻斷詐團惡意網頁超過1萬餘個。

另外，從去年起，針對詐團對民眾散發大批假投資邀約、釣魚網站簡訊誘騙民眾點擊輸入個資詐騙民眾信用卡個資盜刷，刑事局也配合NCC解析其手法，並蒐集詐騙內容及模擬過濾阻斷詐騙簡訊的關鍵字，刑事局與NCC協調蘋果公司（Apple）在2022年12月15日更新用戶手機iOS到16.2版，更新後系統將直接把垃圾簡訊自動攔阻到垃圾桶，手機端不再通知民眾，民眾也無法點擊連結。

▲▼近日詐騙集團透過iMessage簡訊傳遞「交通違規罰鍰逾期未到案，請於112/05/03前繳納」等內容，該簡訊藉此誘騙民眾點擊釣魚連結及假冒遠通電收的詐騙簡訊。（圖／165反詐騙諮詢專線提供）

刑事局配合TWNIC阻斷詐團惡意連結與詐騙簡訊作法奏效，光是詐騙簡訊案件從2022年8月的1,516件起大幅下降到2022年12月僅剩176件，簡訊詐騙案件發生率下降近九成，警方與手機業者阻斷詐團簡訊，削減詐團透過網路手機散播詐騙惡意簡訊。不過，從刑事局2023年5月所公布的詐騙資訊，包括了假冒交通違規通知、假冒遠通電收的通行費催繳通知，顯示假冒官方簡訊正在盛行。