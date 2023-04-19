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教室設整片「停機坪」超壯觀！9成都iPhone　過來人笑：都是假的

▲學校教室出現「停機坪」，替學生保管手機。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

▲學校教室出現「停機坪」，替學生保管手機。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

如今人手一支智慧型手機已是常態，許多學生習慣帶手機到學校使用，而為了避免學生們無時無刻都在使用手機，有些學校也會代為保管。有網友就分享一張照片，學校老師為了遏止學生玩手機分心的狀況，特別在教室設有「停機坪」保管手機。畫面一出，掀起熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，只見老師將多格子的置物袋標示不同編號，讓學生將手機放進自己學號的格子裡，放眼望去，學生有沒有乖乖交出手機都一目了然，儼然成了傳說中的「養機場」，而原PO也笑稱這是「教室的好幫手，『停機坪』」。

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▲學校教室出現「停機坪」，替學生保管手機。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

貼文曝光後，馬上吸引許多網友關注，紛紛笑稱「真的是停機坪耶！方便又好看」、「這個很棒，真的必須要」、「9成都是iphone」、「國家警報一起叫應該很high」、「價值百萬的牆」、「谷歌地圖表示：此路段嚴重塞車中、請避開繞道而行」、「火力展示區」、「看手機就知道誰有沒有曠課了，超方便」。

不過也有不少學生、家長分享破解方法，「我都交手機殼」、「放心，裡面一堆假機」、「我交手機殼都沒被發現」、「聰明的同學肯定把備用機放上去」、「一支是用來檢查的，一支是用來使用的，沒意義啊」、「通常都放備用機上去」、「之前同學還團購買假機」、「模型機就是這時拿來用的」。

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