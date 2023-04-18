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女友「只穿內衣內褲」手遮胸口　邀進浴室！他竟1分鐘就完事

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲女友突叫他進浴室。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

不可以色色！一名男大生表示，某次在女友家過夜，女友洗完澡之後請他進浴室「幫忙繫內衣」，一進去就看到女友手摀著胸部，僅穿著內衣及內褲，眼睛不知道該看哪裡，十分害羞，只花1分鐘速速綁好後就衝出浴室，不過「色色的畫面」在他腦中揮之不去，「是不是在暗示我？」

男大生在Dcard發文，與女友是大學同學，周末會趁女友家人不在時，到女友家過夜，兩人相處都很正常，沒有發生過親密行為。然而，某天女友在浴室洗澡，突然呼喚他「進來一下，門沒鎖」，他一頭霧水走進去，映入眼簾的是僅穿著內衣和內褲的女友，「她左手摀著胸部，右手在脖子後面拿著內衣的綁帶」。

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原來女友是想請他幫忙綁內衣的帶子，綁好之後原PO匆匆離開浴室，雖然過程只有短短1分鐘，但女友性感身材的畫面在他腦中揮之不去，「這該不會是色色的暗示吧？她是故意的嗎？還是她真的綁不起來？」女友走出浴室後，兩人的互動又回歸正常，似乎剛剛的事情都沒有發生過。

晚上睡覺時，原PO腦中又浮現女友在浴室的畫面，他不斷告訴自己「不可以色色！不可以色色！不可以色色！」原PO坦言，兩人都還是大學生，沒有聊過色色的話題，也沒有親密的肢體接觸過，「就當作剛剛什麼都沒看到，什麼都沒發生吧！」

貼文曝光，網友不禁大笑，「純情男子已經是奇珍異獸了」、「女友表示，這樣都拐不到也太木頭了吧」、「你女友從浴室出來假裝沒發生過什麼事，應該心裡在想，交了一個聖人」、「請保持這樣的純情」、「其實這種內衣女生自己是綁得起來的，感覺女友在偷偷釣你」。

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