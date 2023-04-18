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思覺失調症停藥1天「再住院風險增2成」　長效針劑翻轉成效曝

頭痛。（圖／達志影像／示意圖）

▲思覺失調症停藥1天「再住院風險增2成」，長效針劑翻轉成效曝。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

思覺失調症是一種「大腦生病」的疾病，不少病人治療受阻，是因口服藥物順從性差，即使只中斷1~10天用藥，仍增加近2成再住院風險，但長效針劑卻可降25％再住院率。為了翻轉治療困境，衛福部於2022年起編列27億經費，專款專用提供長效針劑治療，讓患者不再礙於「藥物昂貴」裹足不前。根據衛福部統計，去年使用率也高達54%。

生命損失人年數加上失能損失人年數簡稱DALYs，精神和行為障礙佔DALYs的7.4%，其中思覺失調症佔比0.6%排名第5，由於患者腦部輸入與輸出訊息能力均受影響，患者多在發病後出現正性、負性認知和情感症狀，影響工作和社交能力，甚至出現幻聽、幻覺，造成家人與親友困擾。

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▲▼ 思覺失調症衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲三軍總醫院北投分院社區精神科陳泰宇醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

三軍總醫院北投分院社區精神科陳泰宇醫師表示，思覺失調症是因基因遺傳、腦部病變、心理和環境因素等造成的疾病，首次發病年齡大多在15~20歲，全球盛行率為10%，但根據精神醫學會統計，台灣只有14萬名病友，盛行率為0.6，代表有許多黑數未被發現，而患者平均延誤就診也將近1年半。

思覺失調症早期診斷有哪些好處？陳泰宇提到，思覺失調症在發病前期，會出現前額皮質中興奮性突觸喪失與神經元髓鞘形成降低，在前驅期也會逐漸減少，當患者持續發作，神經元也會持續受損，導致傳導物質失調，最終出現幻覺，及早治療才能避免失能發生。

目前思覺失調症的治療主要分為口服藥物、長效針劑等兩大類，後者打一針可維持1~3個月效期，便於口服藥物順從性差的患者控制症狀。

▲▼ 思覺失調症衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲三軍總醫院北投分院舉辦衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

三軍總醫院北投分院社區精神科楊蕙年主任表示，二代針劑與一代針劑最大的不同在於改善負性症狀，患者主訴一代針劑幻聽干擾有6分、二代針劑幾乎只剩0至0.5分，更表示「我現在才知道聽不到是這麼安靜」，顯示長效針劑的確有著控制病情。

衛福部心理健康司長陳亮妤也提到，長效針劑與口服藥物可以替換使用，衛福部2022年編列2年27億長效針劑專款用於精神疾病治療，去年執行率高達54%，較前一年有大幅上升。

陳亮妤表示，國衛院副院長陳為堅執行的世代研究已證實，住院病人使用長效針劑，可降低再住院風險達25%，現在長效針劑已納入健保給付，患者無需擔心「打不起」，有需求者可以主動向醫師提出，醫師也會評估病情後給予注射或換藥。

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