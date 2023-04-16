夫家瞞重大秘密！她懷孕才知老公有病　還是啃老族





▲小華懷孕才得知當時男友小陳患有思覺失調症。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者張靖榕／綜合報導

女子小華（化名，下同）與丈夫小陳（化名，下同）交往懷孕後，才發現小陳聯手母親隱瞞自己有思覺失調症的事實，而且還是啃老族，結婚後因為小陳拒絕就醫服藥，雙方始終分居，最後小華因受不了小陳完全不想負責任的態度，決定訴請離婚，台北地院法官審酌判准。

根據判決書，小華提告指稱與小陳婚前交往時，小陳聯手母親隱瞞自己罹患思覺失調症，曾經就醫、服藥的過去，小陳還謊稱居家從事軟體設計工作，直到她意外懷孕後，小陳才坦承患有無治癒的精神疾病。

小華表示兩人在2019年結婚後，小陳就不願意就醫服藥，她擔心小陳不吃藥會無法控制病情，對他人做出攻擊行為，加上她得知小陳先前還有過一段婚姻，曾經割破前妻衣服，也曾做出破壞和摔東西的行為，因此婚後兩人都處於分居狀態。

小華控訴婚後小陳常以生病為由躲在家裡，完全不和她聯絡也不照顧小孩，甚至沒有工作，每個月全靠母親匯款給他過生活。小華表示懷第二胎引產，產後大出血有生命危險時，小陳竟然直接逃跑，完全不顧她死活，根本不配為人配偶。

小華說她在2021年發出最後通牒，表示小陳再避不見面不照顧小孩的話就要離婚，小陳卻回，「妳也可以永遠都不找，手機永遠沒訊號而以，一切都是看我爽不爽而已」、「想離（婚）就離吧」、「我擺明就是不想負這個責任」。

法官審酌兩人關係及對話紀錄，加上兩造長期分居，確實感情盡失，主觀上兩造都無意維持婚姻，客觀上也徒有夫妻之名而無夫妻之實，也男也復合可能，認定確實可以歸責被告，因此判准小華的離婚請求。