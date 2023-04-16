　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫家瞞重大秘密！她懷孕才知老公有病　還是啃老族

▲懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲小華懷孕才得知當時男友小陳患有思覺失調症。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者張靖榕／綜合報導

女子小華（化名，下同）與丈夫小陳（化名，下同）交往懷孕後，才發現小陳聯手母親隱瞞自己有思覺失調症的事實，而且還是啃老族，結婚後因為小陳拒絕就醫服藥，雙方始終分居，最後小華因受不了小陳完全不想負責任的態度，決定訴請離婚，台北地院法官審酌判准。

根據判決書，小華提告指稱與小陳婚前交往時，小陳聯手母親隱瞞自己罹患思覺失調症，曾經就醫、服藥的過去，小陳還謊稱居家從事軟體設計工作，直到她意外懷孕後，小陳才坦承患有無治癒的精神疾病。

小華表示兩人在2019年結婚後，小陳就不願意就醫服藥，她擔心小陳不吃藥會無法控制病情，對他人做出攻擊行為，加上她得知小陳先前還有過一段婚姻，曾經割破前妻衣服，也曾做出破壞和摔東西的行為，因此婚後兩人都處於分居狀態。

小華控訴婚後小陳常以生病為由躲在家裡，完全不和她聯絡也不照顧小孩，甚至沒有工作，每個月全靠母親匯款給他過生活。小華表示懷第二胎引產，產後大出血有生命危險時，小陳竟然直接逃跑，完全不顧她死活，根本不配為人配偶。

小華說她在2021年發出最後通牒，表示小陳再避不見面不照顧小孩的話就要離婚，小陳卻回，「妳也可以永遠都不找，手機永遠沒訊號而以，一切都是看我爽不爽而已」、「想離（婚）就離吧」、「我擺明就是不想負這個責任」。

法官審酌兩人關係及對話紀錄，加上兩造長期分居，確實感情盡失，主觀上兩造都無意維持婚姻，客觀上也徒有夫妻之名而無夫妻之實，也男也復合可能，認定確實可以歸責被告，因此判准小華的離婚請求。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
餐廳飯店「新限溫令」　用餐時段22-24度
黃秋生同框周潤發、吳君如　大咖全現身「奧斯卡影后」也來了
30歲女「少油少鹽」竟罹糖尿病　醫揪2大習慣是元凶
全台連下2天　最強春雨要來了
情侶旱溪夜市套中「4000元洋酒」卻給別人　控老闆安插熟客

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫家瞞重大秘密！她懷孕才知老公有病　還是啃老族

16歲少女約床戰！男友被戴綠帽　業務瞞未婚妻下場GG了

桃園醉漢開車自撞！酒測值飆0.99「獲判無罪」　關鍵原因曝光

台中行人地獄「連續13車不讓人」　小女孩過斑馬線還被汽車逼退

兒子錄影逼問家產　85歲老母親「撥掉手機」被告！連檢察官都求情

快訊 ∕ 女雨天攀「谷關七雄」馬崙山扭傷腳　搜救人員入山搜尋

創幫八大長老之首！竹聯幫「大川」心肌梗塞驟逝　享壽72歲

遠嫁來台離婚養2幼子…先罹癌胸又長瘤　移民署送愛讓她淚崩

開補習班年薪3千萬…老婆甜含小王「那根」自拍　他炸綠光開吉

快訊／女歌迷看完五月天斷氣「一度救回」　昏迷15天後宣告不治

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

茄子蛋阿斌封麥1年現身挺玖壹壹　《浪子回頭》唱不完...春風：挫三Ｘ

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

砂石車硬切「撞上直行車」　駕駛慘被卡住...怒拍車門

周興哲見「二條線」浪漫擁吻趙岱新　猶豫進產房陪產...「看到血會昏倒」

「藝起發光」沒逃稅：謝謝國稅局　宋逸民喊話阿Ben「有機會聊聊」

夫家瞞重大秘密！她懷孕才知老公有病　還是啃老族

16歲少女約床戰！男友被戴綠帽　業務瞞未婚妻下場GG了

桃園醉漢開車自撞！酒測值飆0.99「獲判無罪」　關鍵原因曝光

台中行人地獄「連續13車不讓人」　小女孩過斑馬線還被汽車逼退

兒子錄影逼問家產　85歲老母親「撥掉手機」被告！連檢察官都求情

快訊 ∕ 女雨天攀「谷關七雄」馬崙山扭傷腳　搜救人員入山搜尋

創幫八大長老之首！竹聯幫「大川」心肌梗塞驟逝　享壽72歲

遠嫁來台離婚養2幼子…先罹癌胸又長瘤　移民署送愛讓她淚崩

開補習班年薪3千萬…老婆甜含小王「那根」自拍　他炸綠光開吉

快訊／女歌迷看完五月天斷氣「一度救回」　昏迷15天後宣告不治

遊古蹟品嚐大地料理　林務局「新野菜美學」即起至7／31展出

超好入手的精品棒球帽！Lisa同款、BURBERRY戰馬標誌整年戴都時髦

跟上單車風！攻略5條超chill自行車路線　漫騎腳踏車遨遊全台市

浴廁鏡子很關鍵　擺錯「穢氣加倍」遇小人

藤浪晉太郎首度優質先發白搭　苦吞開季3連敗

餐廳飯店新限溫令！　用餐時段控制在22～24度

吉林路豪宅屋主賠700萬出場　在地不意外：產品定位有問題

肚子狂怪叫！醫：1情況代表「事情嚴重了」　腸子全部阻塞

親友團擋1小時！新郎紅包發光還進不了門　岳母氣到心臟病發

佐賀「3大經典美食」通通要吃！佐賀牛油嫩多汁、烏賊生魚片越嚼越甜

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

即／女歌迷看完五月天斷氣　昏迷15天不治

兒子錄影逼問家產　85歲老母撥掉手機挨告

竹聯幫創幫8大長老「大川」驟逝

女河濱慢跑遭7浪犬圍咬　小腿爆血

台積電工程師遭砂石車奪命　單親母告別式上淚崩

黃燈亮女剎車等停　瞬間慘遭擊落

13車不讓人　小女孩過馬路被逼折返

桃園醉漢自撞判無罪！關鍵原因曝光

保全交往人妻2個月　親1次賠6萬

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

16歲少女穩交還約床戰　業務瞞未婚妻下場GG

「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

燒肉店被包場　男飛踹幹譙「就是要吃」

更多熱門

相關新聞

賽局理論納許逆境中活出美麗境界

賽局理論納許逆境中活出美麗境界

約翰．納許的人生故事，尤其是長期掙扎於精神分裂的情節，曾在2001年被改編拍成電影《美麗境界》轟動一時，更奪下2002年奧斯卡最佳影片，在片中飾演納許的影星羅素．克洛（Russell Crowe）傳神的演技，更是令人印象深刻。

國小是資優生長大卻縱火　法官判免囚原因曝

國小是資優生長大卻縱火　法官判免囚原因曝

腦袋惡魔狂飆他髒話「不准吃藥」　他崩潰20年

腦袋惡魔狂飆他髒話「不准吃藥」　他崩潰20年

成大醫院與百靈佳殷格翰藥廠　簽訂臨床試驗合作備忘錄

成大醫院與百靈佳殷格翰藥廠　簽訂臨床試驗合作備忘錄

逆子16刀捅死老父　辯「哥哥殺死假爸爸」

逆子16刀捅死老父　辯「哥哥殺死假爸爸」

關鍵字：

思覺失調症

讀者迴響

熱門新聞

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

最強春雨！　全台變天時間曝

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

他參加《星光大道》遭淘汰　「連奪2金曲獎」超猛現況曝

終結低潮！張育成本季首轟出爐

即／女歌迷看完五月天斷氣　昏迷15天不治

侯友宜出手！　藍大新店內戰拋退選震撼彈

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

全台連下2天　最強春雨要來了

兒子錄影逼問家產　85歲老母撥掉手機挨告

夜市套中4000元洋酒　情侶控老闆給熟客

韓84萬網紅宣佈來台定居！收台粉絲親筆信暖哭

選秀爆爭執！台練習生遭嗆「去學韓文」　祐榮怒：不想幫你們加油

更多

最夯影音

更多
老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」

老師曝女兒跟男生牽手　爸爸碎念「怒簽聯絡簿」
牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

牛肉麵店肉掉地撿起繼續煮　客親睹3次！老闆：同業忌妒

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

遛狗沒繫繩遭女民眾糾正！　她嗆「脫衣啊」下秒狗跑了...

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

徐懷鈺只穿愛心肚兜火辣開唱　《CALL ME》顧著跳舞忘詞了

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面