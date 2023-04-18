「青年不急找工作」致失業率高？勞動局長言論惹議　蔣萬安急滅火

▲蔣萬安出席112年台北市水災防汛搶險演習。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

行政院主計總處統計近3年上下半年失業率，台北市在25至29歲年齡層5度登上6都最高，然而北市勞動局長高寶華卻指是因台北市年輕人工作自主性高，家庭經濟條件普遍佳，不急著找工作成主要原因，引發網友撻伐。對此，台北市長蔣萬安18日緊急滅火，強調失業率有非常多層面問題，並非只有單一原因。

民進黨市議員林延鳳17日於台北市議會民政部門質詢時提及，北市青年失業率居高不下，3年來六度半年統計，台北在25至29歲年齡層拿下5次「六都最高失業率」紀錄，且去年下半年疫情趨緩之際，該年齡層失業率不降反升，從7%升至8.1%，同時期15至24歲表現則為12.8%，為六都第4名，比桃園、台南、高雄都要高，與聲稱「重視青年」的蔣萬安成諷刺對比。

高寶華回應，台北市年輕人失業率居高不下，是因為許多年輕人與其他五都不同的特質，外縣市年輕人找工作時比較聽父母的話，但台北市年輕人工作自主性較高，加上工作機會多、家庭經濟條件普遍較好，使年輕人較無經濟壓力，不急著找工作。

但高寶華言論一出後，立刻引發網友們撻伐；蔣萬安18日上午出席台北市水災防汛搶險演習時緊急滅火，表示失業率有非常多層面問題，自己過去在立院衛環委員會時，也與勞動部有很多討論，「我想絕對不是單一原因，所以要求勞動局釐清真正原因，而且整合各局處資源，大家共同面對，積極提出解決方案。」

至於如何改善失業率？蔣萬安提及，自己於去年競選期間就發現，北市青年失業率常常是六都最高，所以一上任後就秉持面對問題、解決問題的態度，請勞動局跟各局處提出青年職場體驗的執行企劃，包括尋職津貼、求職過程保險、運輸補助等，產發局透過招商引資、觀傳局行銷台北等整合資源多管齊下，解決青年失業率過高問題。