超人力霸王粉絲快看！超Q「仙草奶凍」來了　超商限定開賣

▲7-11預購推出「超人力霸王仙草奶凍」 。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

呼叫超人力霸王粉絲！就有超商開賣超Q「超人力霸王仙草奶凍」，咕溜滑嫩的仙草動淋上奶球後，立刻就能看到超人力霸王圖案；同步還有「迪士尼造型仙草奶凍／寒天愛玉凍」，有胡迪、三眼怪、小熊維尼等圖案，即日起至5/2止可享任選2件8折、3件77折優惠。

7-11預購推出「鮮芋仙超人力霸王出動盒」，咕溜滑嫩的鮮芋仙經典仙草凍淋上奶球後，超人力霸王立刻現形，可愛又美味。另外，7-11預購還有獨家「台灣啤酒X金山藷童瑤 在地手作果香地瓜片」，以台灣啤酒在地鮮釀經典口味香甜荔枝／甘甜鳳梨打造地表最強地瓜片，且包裝還是經典台灣啤酒造型。

▲仙草凍淋上奶球後，超人力霸王圖案就會立刻現形。



▲7-11預購還有獨家「台灣啤酒X金山藷童瑤 在地手作果香地瓜片」（2入組）。

另外，7-11門市則有「黑丸迪士尼造型仙草奶凍」，分為胡迪、三眼怪及巴斯光年3種造型，口感滑順的仙草淋上冰涼奶球超過癮；同步還有「黑丸迪士尼造型寒天愛玉凍」，有經典小熊維尼與跳跳虎造型，且12/31前憑購買發票至黑丸官網可抽東京迪士尼雙人遊機票。

▲7-11門市有「迪士尼造型仙草奶凍／寒天愛玉凍」，即日起至5/2止可享任選2件8折、3件77折。（圖／7-11提供）

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▲必勝客限定10天吃大比薩下殺199元。（圖／必勝客提供）