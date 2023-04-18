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帕瑪森起司尬雞腿、牛肉！　麥當勞極選系列「2款新堡」只賣35天

▲▼麥當勞「Signature極選系列」推出2款新堡。（圖／業者提供）

▲麥當勞「Signature極選系列」推出2款新堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控又有新選擇！繼松露油、酪梨入堡後，人氣速食品牌「麥當勞」的「Signature極選系列」這次端出全新炸雞醃製工法了，首推這顆「帕瑪森主廚雞腿堡」，去骨雞腿可是使用了Buttermilk酪乳醃製製成，再搭配超濃郁帕瑪森起司醬，每一口都超滿足，加碼還有帕瑪森安格斯牛肉堡，4月19日起限時35天吃。

▲▼麥當勞「Signature極選系列」推出2款新堡。（圖／業者提供）

▲帕瑪森主廚雞腿堡裡頭的酥脆雞腿是使用Buttermilk酪乳醃製而成。

麥當勞「Signature極選系列」推出全新2款漢堡選擇，其中，這顆「帕瑪森主廚雞腿堡」可是特意使用「Buttermilk酪乳醃製」而成，是以北海道酪乳搭配洋蔥、胡椒、蒜頭等香料醃製原塊去骨雞腿肉，再經過3道裹粉、2段酥炸，打造外酥裡嫩的口感，接著搭配帕瑪森乾酪、大蒜、鯷魚及檸檬製成的「帕瑪森起司醬」，佐以番茄、原葉生菜，最後蓋上布里歐麵包，打造濃郁滋味，除外還有「帕瑪森安格斯牛肉堡」，4月19日起至5月23日限時開賣或售完為止。

▲▼必勝客推熔岩起司熱狗堡、義大利麵。（圖／業者提供）

▲▼必勝客「Hot燒站」推出3款全新新品等吃。

▲▼必勝客推熔岩起司熱狗堡、義大利麵。（圖／業者提供）

另，必勝客「Hot燒站」近日也推出全新3款人氣新品，其中，必吃超罪惡「熔岩起司熱狗堡」，選用每日手工現做的炙烤帕瑪森起司麵包夾入多汁大熱狗，再淋上番茄、肉醬製成的濃郁波隆那肉醬，最後撒滿莫札瑞拉起司烘烤出爐，每一口都能吃到2種起司結合鮮甜肉醬的滋味，肯定要搶吃。

還有2款經典義大利麵，包括波隆那肉醬撒上帕瑪森起司粉的義式「肉醬義大利麵」，以及加了魷魚、蛤蜊搭配青醬的「青醬海鮮義大利麵」，通通一次滿足，即日起正式上市。

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