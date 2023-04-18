必吃爆汁熱狗堡！超商「最新美式鮮食」來了　紅醬肉丸＋起司太銷魂

▲「美式爆汁熱狗堡」軟法麵包堡微波加熱後更鬆軟，夾著熱狗、均勻撒滿紫洋蔥和爽脆酸黃瓜，一口咬下肉香與櫸木煙燻風味滿溢，佐以經典番茄醬和黃芥末調味，味蕾大滿足。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們準備開吃！就有超商聯名人氣航空公司，於4/19起開賣全新5款鮮食、甜點，一定要吃「美式爆汁熱狗堡」，熱狗搭配滿滿紫洋蔥、酸黃瓜超滿足，還有「美式紅醬BBQ肉丸餐」搭配香濃起司，每一口都充滿幸福感。

7-11攜手星宇航空推出全新聯名鮮食、甜點，首推「美式爆汁熱狗堡」，選用Q彈多汁的櫸木煙燻熱狗，搭配美式經典配料紫洋蔥、酸黃瓜等，大口送進嘴裡超滿足；「美式紅醬BBQ肉丸餐」嚴選牛肩背製成牛肉丸，加上BBQ煙燻醬燒烤，搭配以牛肉與蔬菜炒製的完熟番茄肉醬、起司，邪惡又美味；「炭火燒霜降牛肉飯糰」以霜降牛五花刷上胡同秘製燒肉醬，使用備長炭燒烤，香氣濃郁。

▲「美式紅醬BBQ肉丸餐」牛肉丸搭配完熟番茄醬、鋪上滿滿摩佐跟切達起司。



▲「炭火燒霜降牛肉飯糰」嚴選特級越光米、霜降牛五花搭配燒烤名店胡同燒肉獨門醬汁。



吃完主食當然要來份甜點！「經典波士頓派」選用日本直輸中澤鮮奶油與法國鮮奶油，添加橙酒提升風味，口感綿密療癒，還有巧克力控一定要吃的「經典布朗尼」，添加比利時嘉麗寶巧克力外層灑上核桃及巧克力角，風味多層次。

▲「經典波士頓派」口感綿密，還能吃到香濃鮮奶油。



▲「經典布朗尼」散發濃郁巧克力香。



必勝客「Hot燒站」全新3款人氣新品開吃，首推超罪惡「熔岩起司熱狗堡」，選用每日手工現做的炙烤帕瑪森起司麵包夾入多汁大熱狗，再淋上番茄、肉醬製成的濃郁波隆那肉醬，最後撒滿莫札瑞拉起司烘烤出爐，每一口都能吃到2種起司結合鮮甜肉醬的滋味，肯定要搶吃。

▲必勝客Hot燒站推出超狂熔岩起司熱狗堡。（圖／必勝客提供，下同）

▲還有2款義大利麵選擇。

還有2款經典義大利麵等吃，包括波隆那肉醬撒上帕瑪森起司粉的義式「肉醬義大利麵」，以及加了魷魚、蛤蜊搭配青醬的「青醬海鮮義大利麵」，通通一次滿足，即日起正式上市。