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用「聲音」自創NFT　台北跨年「心聲花火」限時開放

用「聲音」自創NFT 台北跨年「心聲花火」限時開放（圖／業者提供）

圖、文／春樹科技提供

準備要去看跨年煙火了嗎？今年不只看，還可以「親自動口做」！2023台北跨年加入了由MaiCoin集團與發票怪獸攜手推出的「心聲花火」活動，打造一個人人都能成為NFT藝術家的機會，只要上活動網站說出新年願望，就能透過自己的聲音創作「心聲花火NFT」，還可以抽iPhone 14 Pro、日本東京來回機票等萬份豪禮，活動只到12月31日，千萬別錯過！

#人人都是藝術家 用自己的「聲音」創作花火
「心聲花火」的最大亮點，是只要在活動網站上開啟麥克風說出自己的新年願望，就會將你的聲音話語、此刻的心情做成數據剖析，再透過演算法將數據生成藝術品，由於人在說話時的情緒、音量、語氣無法同時完美重現，即便說出同樣的願望也會生成不同的數據，是真正獨一無二的個人化藝術作品。

用「聲音」自創NFT 台北跨年「心聲花火」限時開放（圖／業者提供）

▲「心聲花火」根據聲音生成藝術品，具有無限種組合。

更有趣的是，當民眾獲得心聲花火時會拿到一項結果，除了有類似心聲的人數比例、心聲成份剖析，還有針對願望給予建議的花火諭示，有機會收到一針見血或無言以對的建議，真是令人感到緊張又好玩！

用「聲音」自創NFT 台北跨年「心聲花火」限時開放（圖／業者提供）

▲民眾獲得心聲花火時會拿到的有趣結果。

#元宇宙入門好機會 免費送「心聲花火NFT」
心聲花火除了獨特又好玩，還會鑄造成NFT保存在區塊鏈上，本活動由MaiCoin集團與發票怪獸攜手合作，邀請到新媒體藝術家李炳曄跨界合作，共同打造一個人人都能成為NFT藝術家的機會，民眾可以完全免費獲得自創的「心聲花火NFT」，活動的最後還會結合所有參加者的聲音數據，共創生成 「新生花火NFT」，象徵每個心聲獲得新生，具有新希望、生命力的NFT藝術作品，並送給所有的參加者。

#心聲花火抽iPhone14 Pro、日本東京來回機票
活動自即日起至12月31日，參加活動就抽iPhone14 Pro、日本東京來回機票、COZZI Blu套房、巧虎夢想樂園門票、爭鮮桌曆、7-11精品咖啡優惠券等超過萬份豪禮！同時，有參加活動的民眾會獲得發票怪獸加碼活動序號，開啟發票怪獸APP輸入序號即可抽PS5和Dyson吹風機。另外，現在只要到MaiCoin平台完成新戶註冊，就有機會獲得地中海郵輪13日假期，快上活動網站拿跨年花火NFT、抽大獎吧！

【心聲花火活動資訊】
活動時間：即日起至12月31日
活動網站：https://lihi1.com/d0nEF
主辦單位：MaiCoin｜發票怪獸

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關鍵字：

NFT聲音心聲花火2023跨年MaiCoin發票怪獸

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