歐典生機X鎮瀾宮大甲媽祖跨界聯名　養生黑木耳飲一起全台瘋媽祖

圖、文／財團法人大甲媽社會福利基金會提供

被Discovery列為「世界三大宗教盛事」之一的【大甲鎮瀾宮媽祖遶境】即將在4月21日展開為期9天8夜的徒步遶境之旅也帶動國際文化旅遊的層面。今年歐典生技股份有限公司首次與鎮瀾宮大甲媽祖推出聯名款，以國人【腸道運動為主軸】，傳達【健康飲品隨時補】，提倡【低卡營養代餐】新養生運動的歐典生機「養生黑木耳飲」。

大甲媽祖欽點養生飲品「歐典生機養生黑木耳飲」已於本月11日在鎮瀾宮完成過爐儀式，祈求讓國人可以透過迎媽祖呷平安顧健康。為期9天8夜「大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動」即將在4月21日展開，歐典生技推出限量1,000組的聯名款點燃3月瘋媽祖熱潮。

歐典生機採用的木耳是來自台灣嘉義中埔的白背黑木耳，秉持「食品就是良心事業」一定要採集新鮮的木耳，生鮮古制熬煮，運用現代科技生產設備進行嚴謹的填充、封蓋、高溫滅菌、真空打檢等多道製程，呈現最新鮮最健康的養生飲品，為台灣的每一位國人顧好腸道健康。

養生黑木耳飲除了採用生鮮木耳外，也添加了只採孰度夠與生鮮烘焙的東山柴燒龍眼木桂圓肉增加木耳的多層口感，更加入嚴選枸杞可幫助身體壯陽益氣、補益心脾，當然也少不了紅棗來輔助木耳的自然甜味，更加提升體內的多種微量元素。

歐典生機的「養生黑木耳飲」是榮獲全台第一也是唯一的健康食品認證，這次跟鎮瀾宮大甲媽祖的聯名款活動中有推出9入與12入裝，9入裝還加贈一條媽祖保庇巾。現正官網也熱銷鎮瀾宮大甲媽祖的一系列聯名款，首檔優惠活動推出單盒9入裝加贈100%媽祖純棉包庇巾NT$328，也重推12入媽祖欽點養生組合12入2盒24瓶僅需NT$558。陪伴國人在遶境的時候也同時把腸胃健康照顧到。

歐典生機x鎮瀾宮大甲媽祖聯名款除了品牌官網歐典生機購物趣外，同時也會在鎮瀾買足網販售，為了讓大眾可以更加提倡健康腸道運動，特別提供多元與全方位的通路好讓國人可以隨時購買隨時享用。