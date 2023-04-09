200年前齊渡台　草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮會香遶境邁入第16年

▲草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮遶境祈福，於烏溪橋熱鬧迎神。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

200多年前同船自福建省和平渡海來台的草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮，15年前開始會香，今年進入第16年，8日上千位信眾隨行，從台中玉闕朝仁宮徒步到草屯，敦和宮則在烏溪橋頭設香案，迎接「兄弟宮」，今天明日再遶經霧峰區聖賢宮、喀哩新南宮、螺潭順天宮、溪壩南興宮、永興宮等，遶境路程約55公里。

為時2天1夜的「揚眉免氣－祈福兄弟會香遶境祈福活動」，來自烏日的遶境隊伍由報馬仔、三十六執士、鼓陣、八家將、千順將軍、神轎隊等神將開路，8日上午徒步行經烏日福德祠、五張犁福德宮、大里區福興宮、霧峰區南天宮到中投縣界烏溪橋，交香後遶境隊伍行經草屯武聖宮、惠德宮，夜宿敦和宮駐駕，沿途鑼鼓齊鳴，鞭炮聲不絕於耳；草屯民眾也於路旁設香案虔誠膜拜。

縣長許淑華，立法委員馬文君、林靜儀、南投縣議員林友友、簡峻庭、唐曉棻、台中市立委、議員林碧秀、張家銨、吳瓊華、台中市政府民政局長吳世瑋、縣府民政處長林琦瑜、草屯鎮長簡景賢、烏日區長林崇懿、霧峰區長白峨嵋及草屯鎮民代表會主席陳文忠、鎮民代表莊清南及洪慶春、敦和宮主委林宜裕、玉闕朝仁宮董事長林宏昭、前立法委員顏寬恒等都到場舉香接駕，並於交香後遶境祈安。

敦和宮主委林宜裕指出，敦和宮和玉闕朝仁宮都來自福建和平，200多年前渡海來台，香爐與神像則分別安置在2宮，敦和宮主要供奉武財神、台中玉闕朝仁宮供奉武財神及媽祖，16年前開始舉辦會香遶境祈安，庇佑兩地民眾平安，範圍從台中市烏日、大里、霧峰到南投草屯等地，夜間在敦和宮過夜後，隔日返回台中。

許淑華表示，草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮淵源極深，信眾遍布海內外，會香活動一年比一年盛大，希望活動順利成功，並早日降下甘霖解決水情危機，讓南投的農作物能夠復甦並且豐收，縣民生活也能夠平順安康；台中市民政局長吳世瑋說，台中和南投是情誼深厚的姐妹縣市，這兩座宮廟的參香活動也是中投地區重要的宗教文化交流活動。希望透過遶境祈福活動祈求國泰民安、風調雨順。



