「IKEA家具壞掉叫什麼？」答案曝光笑翻全場　釣出神人狂接龍

▲IKEA。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

瑞典家具賣場「IKEA宜家家居」的家具和美食都廣為人知，但你最近有看過這個笑話嗎？近來有民眾樂玩IKEA的諧音哏，笑問「IKEA家具壞掉叫做什麼？」答案曝光後讓全場笑翻，更有人開始接龍，吸引近6千人按讚，笑說「我一直以為IKEA是國外的…原來我誤會好幾年了」。

有網友在臉書「台灣諧音梗交流協會」提問，「IKEA的家具壞掉後叫做什麼？」下秒又自己解答「派KEA」。超廢笑話讓全場笑翻，還有人開始接力玩哏，「弄髒了洗一洗就清KEA」、「搞丟了就是魔KEA」、「跑走了就是躁KEA」。

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▲網友搞笑玩哏。（圖／翻攝自Facebook／台灣諧音梗交流協會）

事後也有人轉發到臉書「爆廢公社」，繼續接龍「弄壞了敲一敲就歪KEA」。文章曝光後吸引近6千人朝聖，笑說「手機從10樓掉下去沒壞就是NO KEA」、「軟掉了就是嫩KEA」、「紙箱被撞到，貓KEA」、「要離開了叫來KEA」、「壞了就是涼KEA」、「回去了就是鄧KEA」、「腦袋有洞，頭殼派KEA」、「你們這些人肖KEA」、「螺絲孔開太大就是桑KEA」、「笑到昏KEA」、「睡覺就是睏KEA」。

還有神人一次接出8個搞笑哏，「灰飛煙滅就是休KEA、被騙就是厚郎騙KEA、移情別戀就是造KEA、生氣摔杯就是破KEA、鑰匙掉了就是蠟KEA、車沒坐到就是駛KEA、飛機起飛就是背KEA、投資不回就是料KEA」。