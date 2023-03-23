跟風狒狒熱！IKEA聲明「全台分店動物皆無逃脫」　網笑：來領香蕉

▲IKEA發文搭上狒狒熱潮。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

實習記者林郁婷／綜合報導

一隻狒狒連日來在桃園市平鎮區逃竄，引發大眾關注，究竟狒狒從何而來？對此，連鎖家具業者IKEA也跟上熱潮，發文表示，「全台分店的動物經確認後確定皆無逃脫情況」，連帶推銷自家玩偶產品，配上一隻猩猩娃娃作為圖片，成功跟上時事來創造話題。

IKEA今（23）日下午在臉書發出聲明，表示全台分店的動物經確認後皆無逃脫情況，並指出IKEA的所有動物都很柔軟、親人，並且沒有攻擊性，「如有遇到請不用過度驚慌，歡迎隨時帶他回家！」同時配上猩猩絨毛娃娃來搞笑宣傳。

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▲IKEA聲明。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

不少人大讚IKEA小編很會蹭熱度，「笑死了，很厲害的小編」、「很會跟風的小編，領薪時記得多領一支香蕉」、「小編很跟得上時事」、「全台最速！小編很會！要加薪啦」、「小編真的很認真上班」。

許多網友也曬出自己的猩猩絨毛娃娃，「我有收編一隻」、「我家的還沒逃走」、「我家的跟他跨種族的女朋友在家待得好好的」、「回報，確認柔軟、親人且無攻擊性！」

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