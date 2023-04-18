新黑幫詐術曝光！囚豬仔假冒股市女王　專騙菜籃族年撈6千萬

記者黃翊婷／綜合報導

近年來部分新興幫派一改過去暴力討債的風格，轉而投入籌組詐騙集團，他們先是透過臉書徵才，以高薪誘騙求職者，取得帳戶之後再將人囚禁，接著冒用投資網紅的名義，鎖定菜籃族進行投資詐騙。檢警循線逮捕彰化王姓角頭等9人，初步調查，這些人光是利用假投資詐騙的手法，1年就能狠撈6000萬元。

▲王男等人籌組詐騙集團，一改過去暴力討債的作風，改從事撈錢更快的投資詐騙。（圖／記者白珈陽翻攝，下同。）

刑事局中部打擊犯罪中心接獲情資指出，有詐騙集團在臉書社團PO文徵才，求職者聯繫之後，再以「提供金融帳戶供博奕公司進行轉帳節稅，可獲取高額酬勞」等話術，引誘求職者帶著金融帳戶資料前往面試，等到抵達指定地點，便派人將求職者控制成為「豬仔」，強行取走手機接收銀行OTP認證簡訊，辦理網路銀行約定轉帳功能。

專案小組深入追查，發現該詐團是彰化王姓黑幫角頭所操控的，他們冒用網紅「股市女王蘇麗芬」的名義，專門鎖定菜籃族下手，誘使被害人將錢匯進豬仔開立的金融帳戶，再透過網銀APP進行層層轉帳，由車手臨櫃提款或至ATM將贓款以現金方式領出，完成後才讓豬仔離開拘禁處所。

檢警調查，王男的詐騙集團1年不法獲利就高達6000萬元，受騙民眾多達19人，每人皆匯款5萬元至500萬元不等，其中1名受害婦人因為初期投資嘗到甜頭，前前後後砸下500萬元，結果不僅沒賺到錢，還把老本賠光。

▲檢警查扣的西瓜刀、本票等證物。

檢警經過數個月追查，兵分8路將王男等9人，查扣手機、西瓜刀、本票、棒球棍、涉案帳戶及公司資料等贓證物，全案將依組織犯罪防制條例、刑法詐欺、恐嚇、妨害自由及洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YouTube上的網紅、名人所推薦的投資廣告，要求加LINE ID進入投資群組，再匯款到他人金融帳號，或是求職過程遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給出超乎比例的高報酬等情形，絕對都是詐騙。