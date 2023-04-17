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12星座「17~22日」周運出爐！金牛愛情得意　這類人偏財運旺

（示意圖／unsplash）

▲4月17日至4月22日的12星座的運勢搶先看。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

時序來到4月的第4周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了4月17日至4月22日的12星座的運勢，其中大部分星座的整體運勢都十分不錯，而金牛座在愛情方面、天秤座在金錢方面可以說是十分亨通。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升／太陽星座: 白羊座

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心情天氣: 晴天

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 你的精力非常充沛，有機會得到一些新的收入來源，生活上也可以嘗試整理家居，做一些斷捨離的工作，並將不需要的物品變賣，也能帶來額外收入。單身的你，本週可能會遇到心儀的對象，建議要循序漸進，慢慢地部署，才能讓愛情之花綻放得更加美好。

上升／太陽星座: 獅子座

心情天氣: 晴時多雲

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你在本周的運程充滿了機遇和挑戰。如果您有計畫出國旅遊，那就認真規劃一下吧！這段旅途除了快樂的回憶之外，也有可能會發生甜甜的邂逅。在事業上，可能會有新的人事轉變或挑戰，僅需要小心處理，將可以不免小人的干擾或是損害自己的聲譽。與同事、上司之間要保持良好的溝通和關係。

上升／太陽星座: 射手座

心情天氣: 多雲偶雨

整體運：★★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你的工作將會有新的契機，除了同事合作之外，也有可能需要受他人刺激你的思維以帶來新的構思。人際關係上需要稍加注意，避免溝通上的誤會。在財務方面，會因應酬比較多，支出增加，要小心理財。總體而言，本週注意人際關係和財務管理，工作上有機會創造新的成果。

上升／太陽星座: 金牛座

心情天氣: 多雲時晴

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 單身的你有機會遇到戀愛的契機，而已婚的，則可以結伴出遊讓甜蜜與幸福升溫。此外，一向喜歡美食的你將又再次滿足自己的小小愛好，建議可以趁機與朋友或同事一起共享，不僅可以享受美食的樂趣，還可以建立更好的人際關係，更可以提升自己的貴人運。

上升／太陽星座: 處女座

心情天氣: 微風細雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 你將會有新的啟發，想要提升自己，資金充足的，可以努力去完成自己的人生目標，不想冒險的，建議投資在自己身上，修讀短期課程，提升自己，為將來的事業作準備。此外，多參與團體活動打造人際網絡，對事業發展也有幫助。但切記不能急進，要控制支出，避免增加財務負擔。

上升／太陽星座: 摩羯座

心情天氣: 陰天

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你的工作上會面臨小小的壓力和阻滯，小心情緒受到影響，工作上也有人事關係的紛擾，小心自己的不耐煩而引起不必要的衝突，特別要注意與上司的溝通，單身的朋友可以留意工作上是否會有合適的對象，可以積極參與工作中的社交活動，增加自己的人際網絡，本週注意保持冷靜和耐心。

上升／太陽星座: 雙子座

心情天氣: 微風細雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 一向活潑外向的你，在本週反而喜歡依戀在家裏面或忙著整理家居。工作上要謹慎言行，特別是和敏感的女性或上司交流時更要注意，小心招惹小人，造成不必要的煩惱。此外，也要留意健康小問題的出現，不要忽略身體的狀況，以免病情惡化，進而招致財務上的損失。

上升／太陽星座: 天秤座

心情天氣: 多雲偶雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★

運勢分析: 你會感受到較大的工作壓力，建議可以考慮出外旅遊散心，紓解心情。此外，也可以碰碰運氣，可能有機會獲得一筆小橫財。單身的你在近期會有意外的桃花運，多到外地走走吧！有機會遇到心儀的對象。戀愛中的你，則需要注意自己的情緒，避免因為脾氣而發生不必要的衝突。

上升／太陽星座: 水瓶座

心情天氣: 多雲

心情天氣: 密雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你的工作較為忙碌，但你充滿動力且受到主管的信任，委以重任。財運上可能會有些壓力，建議與家人或伴侶多溝通，從長計議，緩解焦慮。此外，也建議在放假時與情人一起參與不同的活動，可以舒緩壓力和心情，好好把握這個週末，工作的同時也要注意自己的身心健康。

上升／太陽星座: 巨蟹座

心情天氣: 多雲偶雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 近期你的情緒比較低落，缺乏安全感，社交意願不高，需要特別關注與家人的關係，建議調整好自己的心態，好好地過度這個低潮期，此時可以買一些流行小東西，讓自己開心一下。在工作上，可能會有新的契機出現，或是想要進行小額投資，可以嘗試把握機會。

上升／太陽星座: 天蠍座

心情天氣: 晴天

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析: 近期會有因為工作而出差的機會，建議遠行時要小心，特別是有關於交通工具的安全，避免發生小意外。對於創業的朋友而言，有機會出現新的合作夥伴，或是帶來新的創意。另外，本週也有可能會遇到飛來的艷遇，讓你的愛情生活變得更加精彩。

上升／太陽星座: 雙魚座

心情天氣: 晴天

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析: 你在近期會更加關注家人之間的關係，建議可以好好溝通，增進彼此之間的理解。不過也有可能因為開銷過大而感到錢財不知花到哪裡去，建議要注意理財，避免不必要的浪費。戀愛中的，近期會因為情人而產生較多的花費。可以一起去享受美食或者出門旅遊，讓彼此之間更加親密。

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