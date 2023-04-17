基隆人快看！限時10天「回收寶特瓶、電池」　免費爽喝超商咖啡

▲基隆指定7-11門市推出限時10天「回收送咖啡」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

4/22地球日即將到來，永續生活從日常做起！就有超商推出基隆門市限定「回收送咖啡」，只要在指定活動期間拿20個透明無色寶特瓶或廢乾電池來回收，即可免費喝美式或拿鐵，數量有限送完為止；另外，4/19起還有「綠色優惠」，超過百項低碳商品可享折扣或點數優惠。

響應世界地球日，7-11與地方政府共同發揮影響力，與新北市政府合作於新北市門市打造「永續循環標竿店」，是首間同時集結「高效智慧回收機」、「OPEN iECO循環杯機」並專區販售寶特瓶回收再製品的門市，讓消費者在單一門市就能參與多項永續行動，未來也將複製至其他地區。

▲「高效智慧回收機」可回收PET寶特瓶、乾電池。



▲7-11自4/19起推出超過百項低碳商品可享折扣或OPEN POINT點數優惠。



同時，為歡慶「高效智慧回收機」首次進駐基隆地區，7-11偕同基隆市政府合作回收送咖啡，4/22起至5/1止，活動門市為7-11德復及坤海門市，單次回收透明無色寶特瓶20個或廢乾電池20顆，憑當日列印之購物抵用券，即可免費兌換1杯CITY CAFE中杯拿鐵或大杯美式，數量有限送完為止。

不僅如此，7-11也放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，自4/19起超過百項低碳商品可享折扣或OPEN POINT點數優惠，包含天素地蔬系列商品、現蒸地瓜、光合沙拉、水果、植物奶飲品等，全台77間門市複合經營的「天素地蔬複合店」也同步於4/19至5/2展開指定商品「任選2件85折」活動。

▲賣場最新銅板優惠來了。（圖／家樂福提供，下同）

家樂福即日起至6/30祭出「銅板價專區」下殺優惠，盤點銷售最好的商品最低只要19元起，包括保養清潔、零食泡麵等通通有，量販店一共上架189款商品，超市店則有55款商品爆殺，就是要替民眾省荷包。

另加碼至4/25前還有多款洗沐潔顏、防曬、衛生棉等可享「買1送1」優惠，以及指定專櫃保養品如雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶等組合最強下殺3.3折起，數量有限、售完為止。