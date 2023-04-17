8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」限定10天吃

▲必勝客限定10天吃大比薩下殺199元。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩控開吃！人氣速食品牌「必勝客」最新限時優惠來了，即日起限定10天爽吃「外帶大比薩下殺199元」，且一次就有8口味任選，最高狂省441元，提醒該優惠為平日限定，假日不適用。

必勝客祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、臘腸起司三重奏大比薩、白醬燻雞培根大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩共8款，最多現省441元，即日起至4月28日於平日限定吃，一共有10天可享優惠，趕緊衝了。

▲漢堡王4月華堡日來了。

另，漢堡王也迎來「4月華堡日」，即日起至4月18日只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定4月19日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送且不限量，且4月19日當天於門市憑粉專貼文、LINE推播或在官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠。

期間除了可以免費吃小華堡1顆外，還送限量刮刮卡，有機會刮中北海道雙人來回機票、MACBOOK AIR筆記型電腦、NINTENDO SWITCH等獎項，且中獎率百分之百，數量有限、送完為止，提醒該活動不適用於機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。