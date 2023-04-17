　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」限定10天吃

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客限定10天吃大比薩下殺199元。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩控開吃！人氣速食品牌「必勝客」最新限時優惠來了，即日起限定10天爽吃「外帶大比薩下殺199元」，且一次就有8口味任選，最高狂省441元，提醒該優惠為平日限定，假日不適用。

必勝客祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、臘腸起司三重奏大比薩、白醬燻雞培根大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩共8款，最多現省441元，即日起至4月28日於平日限定吃，一共有10天可享優惠，趕緊衝了。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王4月華堡日來了。

另，漢堡王也迎來「4月華堡日」，即日起至4月18日只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定4月19日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送且不限量，且4月19日當天於門市憑粉專貼文、LINE推播或在官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠。

期間除了可以免費吃小華堡1顆外，還送限量刮刮卡，有機會刮中北海道雙人來回機票、MACBOOK AIR筆記型電腦、NINTENDO SWITCH等獎項，且中獎率百分之百，數量有限、送完為止，提醒該活動不適用於機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

  【你可能也想看】

►四季春茶、焙茶麥麥一次吃！　再睡5分鐘「4款茶霜淇淋」來了
►芋頭控吃爆！　夏季限定超人氣「4大芋頭飲品、甜品」回來了
►免運要搶！　速食店「小比薩買1送1」爽吃到月底

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
恐怖瞬間曝！新竹23歲騎士猛撞貨車　腿扭曲一地血慘死
快訊／8人割包皮被帶走！　VIP手術價碼曝光
2波鋒面接力！春雨強襲「全台中獎」　雨勢最猛烈時間出爐
「年收300多萬」沒女友　女醫4點神解！一票人笑歪
哈林「帶隊環島」　竟和卜學亮當場吵架：不會聯絡了！
8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」
快訊／40歲女塔關山墜30m深崖！　躺谷底已斷氣
Rosé、姜棟元熱戀？　YG二度聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

肯德基祭5款點心「+1元多1件」！搶攻普發優惠　摩斯禮盒最高省6千

普發6000商機！電商5大品類熱賣　母親節買氣提前引爆

達美樂開賣「披薩便當」CP值爆表！1主餐+2副食　首波5千盒免費吃

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」限定10天吃

超商首創「2款低碳植米飯糰」！加了摃丸、溏心蛋　4／19限定開吃

每年母親節都要煩惱一次？網友孝親送健康大禮　搶當早鳥再賺滿回饋

搶喝10元美式、半價拿鐵！　8大品牌「免費租借循環杯」服務來了

100%紐西蘭純淨乳源「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」　冰沖熱沖「即溶好喝」全家大小都愛的醇濃美味

有香菜花生蛋糕、鹹甜奶蓋蛋糕！　「百款母親節蛋糕」超商限定吃

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

肯德基祭5款點心「+1元多1件」！搶攻普發優惠　摩斯禮盒最高省6千

普發6000商機！電商5大品類熱賣　母親節買氣提前引爆

達美樂開賣「披薩便當」CP值爆表！1主餐+2副食　首波5千盒免費吃

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」限定10天吃

超商首創「2款低碳植米飯糰」！加了摃丸、溏心蛋　4／19限定開吃

每年母親節都要煩惱一次？網友孝親送健康大禮　搶當早鳥再賺滿回饋

搶喝10元美式、半價拿鐵！　8大品牌「免費租借循環杯」服務來了

100%紐西蘭純淨乳源「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」　冰沖熱沖「即溶好喝」全家大小都愛的醇濃美味

有香菜花生蛋糕、鹹甜奶蓋蛋糕！　「百款母親節蛋糕」超商限定吃

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

台劇再創「模仿犯」　資誠：文創法修正可助攻產業發展

基隆全中運代表隊授旗聖火傳遞　副市長邱佩琳期勉小將旗開得勝

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

雷虎、漢翔漲太兇！　並列19檔注意股票

賴清德稱「台灣是中國最大外資」　蔡正元舉數據駁：台商賺更多

快訊／台中成功國小電線走火教室冒濃煙　校方緊急疏散50學童

驚悚瞬間曝！新竹23歲騎士疑闖紅燈猛撞貨車…腿部扭曲一地血慘死

快訊／「割包皮發大財」增到8人　無病理性仍執行VIP手術涉詐保

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

消費熱門新聞

限時4天開賣！超商超狂10元烏龍茶

速食店「免費送堡」只有5天！

肯德基「炸雞香香餐」限時57折

賣場限時人氣夯品下殺19元起！

超商夏季限定3款人氣涼麵回來了

珪藻土地墊買1送1！全台通路優惠快看

必勝客199大比薩限定10天吃！

醫：酒粕發酵返黑技術幫助逆轉髮齡

達美樂開賣「披薩便當」送出5千盒

仿冒太猖狂　憲哥親邀直播主站台打假

超商開賣「百款母親節蛋糕」！

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

超商首創低碳植米飯糰加摃丸、溏心蛋

超商獨家啤酒罐「打開是滿滿地瓜片」

更多熱門

相關新聞

超商首創低碳植米飯糰加摃丸、溏心蛋

超商首創低碳植米飯糰加摃丸、溏心蛋

4/22世界地球日即將到來，就有超商攜手農糧署、國立屏東科技大學合作，將本土生產的「低碳植米」商業化，領先推出「低碳植米飯糰」，共有「溏心蛋飯糰」與「韓式炒飯飯糰」2款口味，預計將在4/19起上架販售，吃貨們一定要嚐鮮。

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客漢堡王

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

直擊張立昂復出上工！

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面