　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

限塑3大政策將啟動　台南飲料店禁用塑膠杯最快10月上路

▲為配合環保署限塑政策，環保局近來邀轄內飲料店業、市府、餐飲業職業工會等單位召開研商會，審慎制定台南市塑膠飲料杯禁用日期，預計最快10月上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為配合環保署限塑政策，環保局近來邀轄內飲料店業、市府、餐飲業職業工會等單位召開研商會，審慎制定台南市塑膠飲料杯禁用日期，預計最快10月上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為配合環保署限塑政策，台南市環保局近來邀轄內飲料店業、市府、餐飲業職業工會等單位召開研商會，審慎制定台南市塑膠飲料杯禁用日期，預計最快10月上路，事前一定會有宣導期，環保局呼籲店家積極配合。

環保署2022年4月頒佈「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告後，台南市環保局即將公告函送轄管相關業者約6千多家(含飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超市)，並搭配進行多方面宣導、店家現地輔導等，讓店家了解公告內容並提早因應規劃3大措施；內容包括2022年7月起連鎖店家提供自備杯優惠、2023年1月起連鎖速食店、超商擇門市提供循環杯租借服務、2024年底前各縣市飲料店不得提供塑膠1次用飲料杯。

▲為配合環保署限塑政策，環保局近來邀轄內飲料店業、市府、餐飲業職業工會等單位召開研商會，審慎制定台南市塑膠飲料杯禁用日期，預計最快10月上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2024年底前各縣市飲料店不得提供塑膠1次用飲料杯。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

為制定台南市飲料店不得提供塑膠1次用飲料杯實施日期，環保局4月召開2場次研商會，會中業者提出塑膠杯庫存如何處理、塑膠瓶罐是否為管制禁用對象、紙杯供應量是否充足等疑慮，環保局都一一回覆，會中業者多表示會配合辦理，但在正式實施日期確定後期盼市府單位應有政策宣導期，讓業者可以知悉因應。而針對非連鎖性飲料店業者，環保局會持續溝通協調，了解遭遇困難並提供輔導。

環保局指出，台南無論是觀光旅遊或小吃美食都很興盛，但這些特點也導致一次用產品的使用量大，在國際減塑的趨勢下，塑膠飲料杯的禁用勢在必行，期許轄內飲料店家、攤商一同配合，消費者也盡量自備可重覆使用之飲料杯，雙管齊下，降低台南市1次用塑膠垃圾的廢棄量。

環保局長許仁澤表示，台南市飲料店禁用塑膠一次用飲料杯正式實施後，預估每年可減少約1億6千萬個塑膠1次用飲料杯使用，新制上路前一定會有宣導期。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／兆豐金配息出爐！　50多萬股民笑了
快訊／台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了
猴痘疫調難！醫警告「女性也會感染」：雙性戀者確診後果不堪設想
蕭煌奇突炫「來牽新車」！網刷爆8000留言：末班車要開了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北行動治理前進樹林　侯友宜與里長面對面解決地方問題

新店中安大橋更換LED路燈　4／17起夜間分階段封閉匝道

許厝港自行車景觀大橋通車　兩側裝設CCTV遠端監控保護濱海生態

疫情解封拼觀光　徐榛蔚、傅崐萁向中央爭取機場智慧化增航班

都審改革！精進都市開發簡化審查流程　吸引產業投資基隆共好

23.5度的愛！嘉基單車環半島回娘家　與門諾見證兄弟情

限塑3大政策將啟動　台南飲料店禁用塑膠杯最快10月上路

台東鎮民代表住處遭丟鞭炮　泥作包商幹的！因工程糾紛犯案

台南市持續招商引資　黃偉哲：加速廠商投資腳步

屏東女停車遺失現金6萬9千元　東港警調閱監系統追查

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

新北行動治理前進樹林　侯友宜與里長面對面解決地方問題

新店中安大橋更換LED路燈　4／17起夜間分階段封閉匝道

許厝港自行車景觀大橋通車　兩側裝設CCTV遠端監控保護濱海生態

疫情解封拼觀光　徐榛蔚、傅崐萁向中央爭取機場智慧化增航班

都審改革！精進都市開發簡化審查流程　吸引產業投資基隆共好

23.5度的愛！嘉基單車環半島回娘家　與門諾見證兄弟情

限塑3大政策將啟動　台南飲料店禁用塑膠杯最快10月上路

台東鎮民代表住處遭丟鞭炮　泥作包商幹的！因工程糾紛犯案

台南市持續招商引資　黃偉哲：加速廠商投資腳步

屏東女停車遺失現金6萬9千元　東港警調閱監系統追查

聯邦快遞成立50周年舉辦「50天關愛行動」　實現幫助逾5千萬人

李帝勳是理想型！　《模範計程車》表藝珍羞認：見面以後更喜歡了

新北行動治理前進樹林　侯友宜與里長面對面解決地方問題

新店中安大橋更換LED路燈　4／17起夜間分階段封閉匝道

獨／恐怖影片曝！女行人被闖紅燈車撞噴5m重傷　3人驚險逃劫

岸田遇襲案 犯嫌「還帶水果刀」　日媒：企圖視情況選擇襲擊方法

國人搶出國、外國客不來！馬祖導遊曝：解封後「離島觀光逆成長」

快訊／兆豐金配息1.32元！現金殖利率逾3%　50多萬股民笑了

台南小學生等公車「換3種姿勢」　交通局公運處說話了

身體有「7種安靜徵兆」恐慢性發炎！　醫示警：不理害4病纏身

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

地方熱門新聞

王永慶、王永在「起家厝」對外開放！

車禍驚見1女渾身刀傷癱坐車內

沈智慧明登記立委初選　黃健豪不排除棄選

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

浪貓尿不出來病危　新北治癒後逆轉貓生

綠捷GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

男子深夜駕權利車危駕警攔檢查獲槍毒

南投縣府大專學生暑期工讀　112名額月薪24.6K

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

激動姊鬧屈臣氏　丟貨品諷警好善良

酒駕闖紅燈又逆向行駛

婦登山迷路　老公賞鳥報案求援

更多熱門

相關新聞

台南市持續招商引資

台南市持續招商引資

2023年第2場投資會報於17日由黃偉哲市長親自主持召開，針對各列管重大投資案件，逐案檢討設廠進度，在合乎法規範圍內，力求廠商投資如期如質落實。

物流司機約砲人妻猛開黃腔　綠夫見訊息怒吉

物流司機約砲人妻猛開黃腔　綠夫見訊息怒吉

台南市菁英扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南市菁英扶輪社捐贈住宅用火災警報器

德糖路排水改善9月完工

德糖路排水改善9月完工

住台南1飯店「超陰」！一看浴室網哭了

住台南1飯店「超陰」！一看浴室網哭了

關鍵字：

限塑台南飲料店禁用塑膠杯

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

獨／顧芳瑜雙手遭上銬　外套遮住被帶走影片曝

直擊張立昂復出上工！

李多慧一回韓「台灣限動全消失」！網掀背後原因

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面