快訊／16：49發生規模4.5地震　最大震度4級

▲今發生有感地震。（圖／地震示意圖）
記者李姿慧／台北報導
中央氣象局地震中心報告，今4/17下午16:49發生規模4.5地震，震央位宜蘭縣南澳鄉，深度17.1公里，最大震度宜蘭4級、花蓮4級、南投3級、台中2級、桃園2級、台北1級、新竹1級、苗栗1級、彰化1級、雲林1級、嘉義1級。
▲今發生有感地震 。（圖／氣象局）
【 第033號 顯著有感地震 地震報告 】
發震時間：112年04月17日16時49分05秒
震央位置：北緯24.37° 東經121.67°
震源深度：17.1公里
芮氏規模：4.5
相對位置：宜蘭縣政府南南西方 40.9 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：南澳
3級：澳花、武塔、牛鬥
2級：南山、大同
1級：冬山、蘇澳、內城、宜蘭市、頭城
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：太魯閣
3級：和平、西寶
2級：秀林、花蓮市、銅門、鹽寮
1級：水璉、西林、磯崎、光復
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大
1級：玉山
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山
1級：烏石坑、德基
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：桃園市、新屋
● 新北市地區最大震度1級
1級：新店、汐止
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：竹東、竹北市、關西
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：三義、竹南
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、二林、大城
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、西螺、斗六市、土庫、麥寮、四湖
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：番路
讀者迴響