快訊／16：49發生規模4.5地震　最大震度4級

下波鋒面周三(19日)接近，周四(20日)通過台灣，全台都有降雨機會，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」公布最新未來10天雨區預報圖，喊話這幾天想洗車的可以等一下，降雨將集中在周三、周四，西南風助陣下，缺水的西部將可減輕一點壓力。