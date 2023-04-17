法籍夫另結新歡！小孩面前和小三同床共枕　正宮告不成

▲台南人妻發現法籍丈夫在法國另結新歡，控告小三被法院駁回。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人妻和法籍丈夫生有一子，但丈夫自2019年回法國後，就不曾再來台灣，還在法國和女同事同居，甚至不避諱在小孩面前擁吻、同床共枕，還要小孩喊小三「媽媽」，讓正宮得知後忍無可忍，提告向小三求償百萬。台南地院審結，認為人夫婚外情發生在國外，我國並無國際管轄權，駁回正宮之訴。

正宮主張，她和法籍丈夫小馬（化名）在台登記結婚至今9年，兩人有一個孩子，小馬卻趁她在台灣獨自扶養小孩時，在法國和女同事同居交往。直到她於前年6月帶小孩去法國找小馬團聚，才知道小馬出軌。沒想到小馬乾脆從此不再掩飾，不僅在小孩面前和小三親密擁抱、親吻、同床共枕，還強迫小孩喊小三「媽」，甚至在小孩就讀的學校文件上，都將小三記載為丈夫的配偶，可見兩人已超越正常朋友關係，侵害她配偶權，她要向小三求償100萬元。

法官認為，小三與人夫應在法國相識，並在法國交往及同居，並不曾入境台灣，人夫於2019年後也未再入境台灣。且正宮所提證據皆為法文文件，與我國關聯性薄弱，因我國並無國際管轄權，也無法移送有管轄權的外國法院，裁定駁回。