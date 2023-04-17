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曾格爾怒轟「正宮下流」　5點聲明放話：手上還握有其他證據

▲▼登山女神曾格爾。（圖／翻攝曾格爾臉書粉專）

▲曾格爾5點反擊。（圖／翻攝曾格爾臉書粉專）

記者劉維榛／綜合報導

「登山女神」曾格爾遭指控「約泡人夫」，以及要求170萬贊助款，後來遭正宮岳啟儒告上法庭，並求償200萬元。如今兩方在臉書開戰，岳女公開相關截圖與錄音檔，對此，曾格爾稍早PO出1800多字長文反擊，包括5點聲明，「所有的事實終於已漸漸浮現還我清白！」

曾格爾在臉書寫下1800多字聲明，列出5點槓上岳啟儒，首先是「有關網軍和媒體攻擊」，她說，每天照三餐被匿名帳號威脅，「在這邊想請教社會大眾，利用藝人好友來在媒體上帶風向的力量，難道不等同或甚於網軍的攻擊嗎？」

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曾格爾也說，「手上還握有其他證據」，顯示岳女動員資源禁止刊登有關她的正面報導和書籍，「這難道還不叫做利用媒體公關優勢欺壓人嗎？原本攻擊我的網軍帳號，也因為被提告，已有人出來向我道歉，證據確鑿。」

第2則是侵害配偶權，曾格爾指出，「陳坤保在法院，已經證實回應了：沒有發生關係」，強調這就是事實，再多對話紀錄也無法抹滅這些證詞，「謝謝法院傳喚證人，還我了清白。」

第3關於贊助170萬，曾格爾表示，謝謝岳啟儒自己證實，又再一次打臉自己沒有170萬，「贊助的事實妳們卻給媒體亂爆料？我相信大眾都看在眼裡。岳啟儒前面所攻擊，所帶的風向。當我們要求證據後，現在自己拿不出證據，終於出來否認。也還我了我清白。」

第4點「被公關專業威脅的指控」。曾格爾無奈直言，不管在新聞媒體、談話節目上、網路媒體上各處都被不實資訊給論斷、攻擊，「沒有登山經驗的假專家，還可以上節目、新聞評論我的登山專業？甚至連帶我的家人、朋友和廠商每日都被匿名攻擊，刻意的要損壞我的利益和人際關係。」

最後則攸關於登山紀錄，曾格爾動怒嗆聲，「岳啟儒一再利用不正當公關行為來扯到我的登山專業。用誹聞去扯到我一直努力的夢想，顯示出妳的下流。我努力在登山，妳就在這事情上抹黑攻擊我。」

最後，曾格爾也隔空反擊，「陳坤保也在3/27在法院證實了，沒有發生關係，為何岳啟儒看不清事實一直苦苦爭執呢？」目前一切交給司法處理，曾格爾說，只能盼著法院能公開資料的那天。

曾格爾稍早發文，指出這幾個月來針對岳啟儒不實污衊及混淆視聽，聲明也回應岳啟儒如下：

1.有關網軍和媒體攻擊：

被網軍攻擊是事實，看看那些每日照三餐攻擊我的匿名帳號。
（請見FB置頂影片）
我倒希望司法能介入調查，看看岳啟儒用自身專業威脅我後，接下來我是如何被公關媒體攻擊。
在這邊想請教社會大眾，利用藝人好友來在媒體上帶風向的力量，難道不等同或甚於網軍的攻擊嗎？
我手上還握有其他證據，岳啟儒要求VougX雜誌、時X出版社公司等，禁止刊登有關我的正面報導和書籍。
這難道還不叫做利用媒體公關優勢欺壓人嗎？
原本攻擊我的網軍帳號，也因為被提告，已有人出來向我道歉，證據確鑿。

2.關於侵害配偶權

我的名聲早已被岳啟儒斷章取義的給摧毀。
上一次3/27 開庭，岳啟儒證人陳坤保早已對所有對話內容向法官回應，
我多希望現在就能公開法院書記官的紀錄內容。
陳坤保在法院，已經證實回應了: 沒有發生關係。
這就是事實，再多對話紀錄也無法抹滅這些證詞。
謝謝法院傳喚證人，還我了清白。
法院處理的家務糾紛，岳啟儒妳自己有意向大眾揭開，這是妳所謂口中29年美滿婚姻真實樣貌，硬要扯對話紀錄及僅見面6次而被破壞?
主動給媒體爆料，主動公開在媒體攻擊，讓這事件公諸於大眾。
利用公關媒體躍上版面，強調自己是女強人，利用流量來開賣公關課程。
岳啟儒請妳不要再用錯誤的資訊來混淆大眾。
我根本不怕公開對話截圖，這些妳早已發給媒體和你早就腦補不實言論公開在自己的IG置頂。
實際我沒有做出任何逾越的行為。這點法院紀錄就能證實。
期待法院紀錄能公開給大眾的一天。
仙人跳及詐欺?
從頭到尾都是岳啟儒和陳坤保主動靠近我。
認識不到一個月就要簽我到仲誼公關公司旗下
請問如果我沒有任何潛力，會讓自稱為公關女王的妳遞上合約書嗎？
妳旗下有任何事業都不關大眾也不關此事，想要以此建立話語的可信度？不要在言語誤導大家了！
岳啟儒妳私訊來威脅我，為什麼要我回覆？
岳啟儒提告我當時是公司快撐不下去，要拿房子去抵押的狀況，這是妳自己在媒體上說明了，網路上都能查到報導資料。
我一毛錢都沒有拿到，他們卻向我求償200萬？
請快點提告，妳的提告我也會如實反擊。

3. 關於贊助170萬

謝謝岳啟儒自己證實，又再一次打臉自己沒有170萬贊助的事實
妳們卻給媒體亂爆料？ 我相信大眾都看在眼裡。
岳啟儒前面所攻擊，所帶的風向。
當我們要求證據後，現在自己拿不出證據，終於出來否認。
也還我了我清白。

4.被公關專業威脅的指控

岳啟儒利用公關媒體專業威脅我，利用宗教團體和大企業威脅我，對話內容就是事實！
仗著自己是公關專業，仲誼公關公司的老闆，對我個人威脅。
這樣的威脅，真實的體現出仲誼公關公司利用媒體帶出不正確的媒體資訊。
可以看到，我在新聞媒體上，談話節目上、網路媒體上各處都被不實資訊給論斷、攻擊。
沒有登山經驗的假專家，還可以上節目、新聞評論我的登山專業。
甚至連帶我的家人、朋友和廠商每日都被匿名攻擊
刻意的要損壞我的利益和人際關係。
大家也可以看到，我本人的照片影片都被拿來惡搞，各種人身攻擊，超過上百則。
一直以來我跟任何人都沒有仇恨。
唯一這幾個月我所實際遭遇的，這些就如同岳啟儒對我的威脅一般。

5.有關登山的事

岳啟儒一再利用不正當公關行為來扯到我的登山專業。
用誹聞去扯到我一直努力的夢想，顯示出妳的下流。
我努力在登山，妳就在這事情上抹黑攻擊我。
是否那些抹黑我登山專業的新聞也是岳啟儒製造出來的?
關於登山的事證我一直以來都正面回應大家:
8000ers的報導: 干城章佳峰有4座超過8450m頂峰
最頂峰 高度8586m ，我實際爬到了8536m
嚮導和我都搞錯了實際頂峰。世界許多頂尖登山好手都曾在干城章佳峰爬錯山峰。
請問大家 8586m 差了50m。試問爬錯又如何，需要拿來作文章？
另外，也要告訴大家 : 2021 干城章加峰全是我自費攀登。
既然被嚴格檢視，差了50m，我也早已申請好許可證了，五月即將重爬，為了世界紀錄而努力，敬請期待。
速攀和任何登頂紀錄，我們都提供了 Garmin Inreach衛星紀錄，這是國際賽事都在使用的公正證據。
覺得有疑問的人，我歡迎任何人來驗證。
衛星紀錄機器我能提供、相機我也能提供。
我努力登頂問心無愧。
最後
此刻的我身在大山環繞的小鎮，望著窗外純淨的雪山。
同樣身爲女人我能同感我們彼此所衍生的不悅都是來自於陳坤保。
陳坤保也在3/27 在法院證實了，沒有發生關係。
爲何岳啟儒看不清事實一直苦苦爭執呢?
我一直相信人生本來就是一場修行
我只希望爲這片土地努力，希望在有生之年勇敢朝向夢想前進。
對我來說追求目標付出生命也都所不辭了。
其他事情，我還有什麼好怕?
我將繼續專注在無氧攀登聖母峰和干城章佳峰
一切交給司法處理，期待法院能公開資料的那天。

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