快訊／富商妻6聲明再告父女3罪！曾格爾爸回嗆：有種就告我等著

▲曾格爾（右）遭爆介入公關女強人岳啟儒（左）婚姻，雙方對簿公堂。（圖／岳啟儒IG、曾格爾臉書）

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

「登山女神」曾格爾被爆介入公關女強人岳啟儒的婚姻，並與岳的丈夫泡湯、要求170萬贊助，雙方為了此事對簿公堂。岳啟儒昨日（16日）深夜在臉書發出6點聲明，公開曖昧對話截圖、要錢錄音檔，還表明將對曾格爾和曾國良（曾父）提出妨害名譽、偽造文書、偽證等罪的刑事告訴。對此，曾父今（17日）上午則回嗆，「有種就去告吧，我等著呢！」

曾格爾16日凌晨突然在臉書發文開嗆岳啟儒，強調自己從未與富商發生性關係，也沒有拿170萬元贊助，不懂為何一直會有黑箱假消息，並反過來質疑岳操控網軍攻擊。對此，岳啟儒也在深夜於臉書發出6點聲明反擊，否認動員操控輿論，同時公開曾格爾與丈夫的對話截圖、要錢錄音檔等證據，直言要對曾格爾及其父親提出刑事告訴。

對此，曾父今早回嗆岳啟儒，直言「有種就去告吧，我等著呢！」岳啟儒的律師也回應，表示，原本岳啟儒一時惻隱，希望法院的事就在法院解決，「但曾格爾卻一直在網路上亂扯洗風向，還作假截圖，我們必須反擊來保護自己，預計這周五以前就會遞狀。」

▼曾格爾的父親曾國良今早回嗆岳啟儒「有種就去告」。（圖／記者黃宥寧攝）

岳啟儒16日晚間六點聲明全文

針對曾格爾不實污衊及混淆視聽，已嚴重影響我個人及公司商譽，聲明如下：

一、關於網軍

1.本人從未認識任何網軍，更不用說動員操作，反而在我今年3月26日發聲明時，曾格爾動員她的網軍帳號「孫美禎」來胡亂留言攻擊，操弄網軍之人卻反過來控訴自己被網軍迫害，無疑就是做喊抓賊之舉。她在其臉書秀出的「本人以line指示工讀生(該工讀生自稱是本人及仲誼的網軍)對曾格爾發動網路攻擊」截圖是偽造的，曾格爾既然敢偽造截圖並以此汙衊他人，就應該負起法律責任，本人下周就會向曾格爾及共同偽造該截圖之人提出偽造準文書、妨害名譽的刑事告訴及民事求償。

2.仲誼公關是殷殷實實的企業，在時尚精品圈經營多年而有信譽，我們從不做任何不正派的操作。曾格爾污衊我報復她不簽經紀約而告她，她太抬舉她自己了，我再次聲明，經紀業務只佔公司不到2%營業額，當時是她主動來找我想簽約的。

二、關於侵害配偶權

1.曾格爾三番兩次主動約我先生去三二行館住宿，最後實際也去了三二行館開房間外宿並發生親密關係，所有證據都已提交法院，並經法官及兩造確認本人所提之截圖均為真正(確實為截圖當事者之對話內容，而無偽造之情形)，曾格爾既然在其臉書一再要求本人「拿出證據」，我就應曾格爾的「要求」在此公佈她主動約我先生去三二行館住宿、泡湯、按摩的所有截圖。

2.第二次開庭，曾格爾聲請不公開審理，我一時寬容並出於善意而同意了，我及我的律師也都不再對外說明訴訟的攻防內容，沒想到其父親曾國良當天及之後接受媒體訪問，不僅污衊我和我先生仙人跳，還故意只揭露在庭上的部份證詞(非全部證詞)，他說曾格爾當晚12:05返家......，為什麼曾格爾及曾國良不敢說我的律師當庭拿出事證對他提出質疑後，他心虛地在法庭失控拍桌？不敢說我先生在法庭已承認有在三二行館發生親密關係？曾格爾自己聲請不公開審理，又故意只公開片面資訊的這種劣行，令人唾棄！我已經委託律師書狀呈遞法院，我未來不會再同意不公開審理。

3.法院尚未作出判決，目前仍靜待第三次開庭審理，但是曾格爾及其父親曾國良三番兩次違反法官諭知不公開審理，單方面接受媒體採訪或在臉書發佈不實訊息與開庭內容，意圖藉此帶媒體風向，混淆群眾視聽，其行徑十分惡劣。曾格爾的惡劣行徑已嚴重傷害本人及仲誼公司的名譽，本人為自衛、自辯並保護本人及公司之合法利益，除依曾格爾的「要求」公布所有截圖之外，本人及仲誼公司下周就會對曾格爾提出妨害名譽之刑事告訴。

三、關於170萬

1.我從未說過曾格爾拿了我先生170萬，我的聲明是她不斷和我先生要170萬，我懷疑她以美色誘惑是為了要詐騙錢財，對她提告除了維護我的配偶權與家庭外，也是為了提醒社會大眾勿輕易受騙贊助。為了避免有更多的人遭受欺騙並還原真相，我就應曾格爾的「要求」，公布所有她不斷和我先生要錢的截圖和錄音檔。

2.我先生當時的確被她迷惑，也實際和朋友募款，後來款項沒有匯進，是因為我發現曾格爾勾引我先生後，我直接聯絡這位朋友制止了此項匯款，但曾格爾一直將「沒有收到170萬」當作侵害別人配偶權的擋箭牌，顯然是要亂帶媒體風向並模糊訴訟焦點。

四、關於曾格爾說我威脅的指控

1.針對曾格爾指控我傳訊息威脅她，她只斷章取義了我的一段話，我在此公開原圖給大家看前後文，「先傳個幾張你勾引我老公的對話，我總共截了175張你和我老公的私聊，我在想我要不要寄給法鼓山、麥當勞、兆豐，還是在你的臉書留言？你需要我幫你發新聞稿嗎？這件事是我的專業。」同一則訊息附了7張截圖。

2.傳此訊息時間是111年8月30日凌晨2:33，也就是在我發現她勾引我先生約宿三二行館的當下，我因為情緒氣憤崩潰之下才傳給她，時至今日她未顯示讀取，也沒有回應，如果她真的沒有侵害我的配偶權，真如同她所說的「一場誤解」，為何當時一直到現在都不回訊做任何澄清解釋？（當時我私訊傳了曾格爾臉書粉絲頁，早上5:03又私訊個人臉書、IG，請曾格爾不要狡辯沒有看到），反而是持續透過簡訊要求我先生配合她勾串辯解的說詞？(她與我先生所有意圖串供的簡訊，也全都已經提供給法院參酌)，之後曾格爾還心虛封鎖我。

五、關於曾格爾的登山作假爭議，與我的訴訟無關，也和我本人無關，請不要再牽扯到我身上，我只從新聞中得知國外媒體及8000er.com國際具公信的登山認證機構撤銷她其中一座干城章嘉登頂紀錄，她聲稱打破世界紀錄也一直被質疑，被國際質疑讓台灣丟臉是她的事，曾格爾登山是否說謊造假是她的道德瑕疵，只有侵害我的配偶權才是真真切切的違法事實，對我來說這才是最重要也最痛的事。

六、面對曾格爾三番兩次主動的臉書挑釁，不斷宣稱是我網路霸凌和公關操作，侵害我和公司的商譽，我已委託律師並整理相關證據，下周就會對曾格爾和曾國良直接提出妨害名譽、偽造文書、偽證等罪的刑事告訴。

▼登山女神曾格爾。（圖／翻攝曾格爾臉書粉專）