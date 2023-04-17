曾格爾約「親愛的」泡湯！富商喊陳太太　偷情行程全曝光

▲曾格爾挑戰攀登全世界14座8,000公尺以上高峰，卻屢爆爭議。

圖文／鏡週刊

有「登山女神」之稱的曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，遭岳姓元配求償200萬元，導致形象重挫，她日前高調反擊，要求元配勿顛倒是非。本刊取得岳姓元配提告的訴狀截圖，顯示正宮提供給法院對話截圖中，曾格爾主動和人夫約泡湯行程。

儘管兩造的說法南轅北轍，但根據本刊掌握陳姓富商與曾格爾討論入住三二行館的對話紀錄，雙方為了喬這趟泡湯過夜行程，討論許久。曾格爾在過程中還以「親愛的」稱呼陳姓富商；行前陳還主動問曾，要不要開車去前一個行程接她，兩人並確認當時仍在居家隔離期間的曾格爾能否外宿，陳便幫曾安排過夜隔天早上的SPA按摩行程。由此可見兩人約泡湯過夜，一直都是計畫中的行程。

此外，陳姓富商為了掩人耳目，還以曾格爾的諧音為她取了假名「陳可兒」「陳太太」訂房，二人互動親密，明顯超乎一般友誼。

▼人夫陳姓富商喜愛運動，保養得宜，看不出年紀已近六旬。



這起事件之所以再度引人注目，主因曾格爾3月25日在臉書發布影片，將責任指向陳姓富商的元配，說元配在2021年先私訊她，表示希望將她簽進公司，她則為了專注於8000米高山的攀登而拒絕，她質疑後續發生的一切是否為了報復她沒和公司簽約，並稱「對方先生來跟我接觸，不斷的在訊息軟體說要贊助百萬金額，最終卻都是空頭支票，新聞媒體卻無法分辨是非，故意的下標題我得到富商的百萬贊助。」

針對人夫在出庭作證和曾格爾有親密接觸，曾格爾回應表示，上次對方公開說有發生關係，而這次對方陳姓人夫出庭作證，又改口說 有接觸但沒有性行為，也沒有同住，證詞都有書記紀錄，「岳啟儒（指正宮）他們主動靠近我，現在卻提出 損害賠償告訴，我沒拿他們的任何錢，銀行查詢都能證明，更不可能跟那男的發生關係」。

▼曾格爾過去就曾到三二行館住宿，還打卡留影，看來很喜歡這個地方。



曾格爾並提供對話截圖指出，正宮早就在私訊中威脅她，「我在想我要不要寄給法鼓山、麥當勞、兆豐，還是在你的臉書留言？你需要我幫你發新聞稿嗎？這件事是我的專業」要脅要以公關專長對付她，曾格爾說：「他們是真正的惡劣，至今我從來沒有主動要跟任何人有爭執，爬山的時間都不夠了。」



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