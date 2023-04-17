曾格爾千字反擊「沒和富商發生關係」　加碼點名郁方、賈永婕

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾被控不倫已婚富商，還和富商的妻子公關女強人岳啟儒隔空開戰。對此，曾格爾昨日（16日）在臉書發文反控岳啟儒操控網軍對她進行攻擊，還點名2名女星賈永婕、郁方，「大家不要再被岳啟儒和仲誼公關給欺騙了」、「請大家抵制公關媒體黑箱操作，抵制網路霸凌和不實資訊」。

▲曾格爾發表聲明反擊，文中還點名郁方、賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾，下同。）

曾格爾16日在臉書發表一篇1200多字的聲明，她表示，針對這段時間以來的不實資訊造謠，她決定發表聲明正面回應大眾，並公開岳啟儒私訊威脅她的對話證據，「我要清楚的告訴大家，1、我沒有跟岳啟儒的先生陳坤保發生關係。2、我從來沒有收到新聞所寫的贊助170萬。」

▲曾格爾指控岳啟儒操控網軍攻擊她，事後提告，當事人傳訊息向她道歉。

曾格爾還在文章中點名岳啟儒仗著自己有媒體公關優勢，利用宗教團體、2大企業來脅迫她，同時希望岳的朋友不要繼續瞎挺，「賈永婕，我不知道妳為什麼要處處在網路上攻擊我？郁方，我本人的戶頭本來就是公開的，我真的找不到妳有什麼匯款紀錄，如果真的有贊助，公開出來，我全額退款給妳。」

曾格爾直言，「大家不要再被岳啟儒和仲誼公關給欺騙了。這幾個月來，我在新聞媒體上是如何的被不實資訊攻擊，網路上有假帳號每天照三餐攻擊我。我的照片被網軍每日P圖醜化，我的家人、朋友甚至廠商都被匿名攻擊。我想社會大眾都看在眼裡。請大家抵制公關媒體黑箱操作，抵制網路霸凌和不實資訊。」

對此，賈永婕、郁方暫時沒有做出回應。岳啟儒則在臉書發文貼出6點聲明回擊，否認操控網軍，並公開曾格爾與丈夫的曖昧對話截圖、要錢錄音檔，「我已委託律師並整理相關證據，下周就會對曾格爾和曾國良（曾父）直接提出妨害名譽、偽造文書、偽證等罪的刑事告訴。」

曾格爾臉書聲明全文

由於被不實假資訊造謠

本人在此發聲明，正面回應大眾

在這影片內容和留言中附上證據和對話紀錄

並且，我被公關公司老闆岳啟儒威脅的對話截圖

也公開讓大家知道。

黑箱假消息 實在太過分了。

一直以來媒體幾乎一面倒的攻擊我，原來背後是有原因的。

請大家抵制公關媒體黑箱操作、抵制網路假帳號霸凌！

前一天才發出貼文希望台灣有法律可以制裁這些網路造謠的假帳號，和幕後操作的黑手，沒想到隔一天又有媒體對我下標題。讓人實在忍無可忍！

沒關係，我們正面回應大家，我知道大家很喜歡看花邊新聞。

但是我要讓大家知道事實，還有這一切都是有陰謀，有黑手在幕後操作。

首先來聲明有關岳啟儒跟我的官司事件

我要清楚的告訴大家

1.我沒有跟岳啟儒的先生陳坤保發生關係。

2.我從來沒有收到新聞所寫的 贊助170萬。

如果這些是事實，岳啟儒請妳拿出證據

不要斷章取義，發布假新聞。

上次3／27開庭後，其實就已經還我清白了，陳坤保已經在法庭證實了，沒有跟我發生關係。

岳啟儒和律師不斷的在媒體亂放話，原本對外說有發生關係，現在直接被自己的證人打臉，沒有發生關係。

170萬贊助？匯款紀錄在哪裡？或是提領現金的證明？

如果我有收岳啟儒或是陳坤保170萬，我願意公開在大眾面前道歉。

以上2點既然沒有發生關係，也沒有收到你們的錢。

請問我到底做錯什麼？

從最一開始就是，岳、陳兩人主動接近我。

接觸我之後，陳坤保就不斷的私訊跟我聊天。

聊天內容不斷提到，哪裡有錢要匯進來，哪裡又即將有幾百萬贊助，怎麼避稅金。

最後都是空頭支票，所講的都是假的。

利用這樣的話術跟我保持聊天。

社會上怎麼會有這樣的人

自己主動接觸我，主動跟我聊天，稱自己的妻子啟儒姐。

誰知道你們是夫妻呀？

現在卻跑來告我侵害配偶權，要我賠錢給你們。到底有沒有道理呀？

自己家丈夫有問題不要扯到外面的人。自己賣房子快沒錢了，不要用法律告訴來獲利求償。

今天我也公開岳啟儒私訊威脅我的事實，對話截圖。

在緋聞事件爆發前，岳啟儒早就在IG私訊威脅我：

我在想我要不要寄給法鼓山、麥當勞、兆豐，還是在你的臉書留言？你需要我幫你發新聞稿嗎？這件事是我的專業

岳啟儒你身為仲誼公關的老闆，居然連宗教團體、大企業 麥當勞、兆豐銀行都被拿來威脅我，仗著自己有媒體公關優勢，用自己的專業威脅一般民眾。

這樣的人講的話，和這樣的公關公司能信嗎？

岳啟儒的有公關能力的朋友們不要再瞎挺了。

賈永婕：我不知道妳為什麼要處處在網路上攻擊我

郁方：我本人的戶頭本來就是公開的，我真的找不到妳有什麼匯款紀錄，如果真的有贊助。

公開出來，我全額退款給妳。

大家不要再被岳啟儒和仲誼公關給欺騙了。

這幾個月來，我在新聞媒體上是如何的被不實資訊攻擊，網路上有假帳號每天照三餐攻擊我。

我的照片被網軍每日P圖醜化，我的家人、朋友甚至廠商

都被匿名攻擊。

我想社會大眾都看在眼裡。

請大家抵制公關媒體黑箱操作，抵制網路霸凌和不實資訊。

也再次請求司法單位和政府能有效治理網路不實資訊的傳播。

@岳啟儒

@cindyueh310

@janet_chia_

賈永婕

@好門媳婦的秘密生活郁小方

@郁方

麥當勞

兆豐銀行