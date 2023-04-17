河堤抽菸遭警勸阻　腰間賓士車錀匙一按露餡！通緝犯狂逃被壓制

▲陳男腰間鑰匙一按，停在一旁的賓士車車燈立即亮起。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄陳姓男子（40歲）在河堤邊抽菸影響路過民眾，剛好員警巡邏經過上前勸阻，陳男一開始假報身分，被警方揭穿，隨後又謊稱住在附近走路過來運動，眼尖的員警發現陳男腰間掛著一把賓士車的鑰匙，請他「按一下」，結果停在一旁的賓士車車燈亮起，當場揭穿陳男的謊言，員警查出陳男不但遭到通緝，連賓士車也是偷來的，當場將他逮捕。

▲員警盤查陳男的身分。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山警分局過埤派出所警員許家誠及呂俊德15日下午6時巡邏行經中崙二路，發現陳男在公園河堤邊抽菸影響多位運動民眾，上前勸導時男子說從家走了30分鐘路程來運動並報了假證號，警方一比對身分證影像發現「眼神、眉型甚至下巴都不太相同」，陳男還一直辯說是因為照片「高中的，自己有減肥才不像啦」等。

▲陳男的賓士車被查出是贓車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警看陳男腰間掛有汽車鑰匙，叫他按壓汽車鑰匙發現於3公尺處有部灰色賓士直接解鎖，當場尷尬，警方一查車子是賓士卻懸掛福斯的車牌，再用車身號碼查詢，發現是失竊車輛。

▲陳男想落跑被員警壓制在地。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳男看事跡已經敗露，馬上拔腿就跑，警方趕緊追上，並順利將其壓制在地，現場以竊盜現行犯逮捕，後來經查詢確認陳男還是名詐欺通緝犯，全案依竊盜、詐欺通緝案移送法辦。