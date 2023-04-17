　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

河堤抽菸遭警勸阻　腰間賓士車錀匙一按露餡！通緝犯狂逃被壓制

▲▼鳳山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳男腰間鑰匙一按，停在一旁的賓士車車燈立即亮起。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄陳姓男子（40歲）在河堤邊抽菸影響路過民眾，剛好員警巡邏經過上前勸阻，陳男一開始假報身分，被警方揭穿，隨後又謊稱住在附近走路過來運動，眼尖的員警發現陳男腰間掛著一把賓士車的鑰匙，請他「按一下」，結果停在一旁的賓士車車燈亮起，當場揭穿陳男的謊言，員警查出陳男不但遭到通緝，連賓士車也是偷來的，當場將他逮捕。

▲▼鳳山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警盤查陳男的身分。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山警分局過埤派出所警員許家誠及呂俊德15日下午6時巡邏行經中崙二路，發現陳男在公園河堤邊抽菸影響多位運動民眾，上前勸導時男子說從家走了30分鐘路程來運動並報了假證號，警方一比對身分證影像發現「眼神、眉型甚至下巴都不太相同」，陳男還一直辯說是因為照片「高中的，自己有減肥才不像啦」等。

▲▼鳳山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳男的賓士車被查出是贓車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警看陳男腰間掛有汽車鑰匙，叫他按壓汽車鑰匙發現於3公尺處有部灰色賓士直接解鎖，當場尷尬，警方一查車子是賓士卻懸掛福斯的車牌，再用車身號碼查詢，發現是失竊車輛。

▲▼鳳山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳男想落跑被員警壓制在地。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳男看事跡已經敗露，馬上拔腿就跑，警方趕緊追上，並順利將其壓制在地，現場以竊盜現行犯逮捕，後來經查詢確認陳男還是名詐欺通緝犯，全案依竊盜、詐欺通緝案移送法辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LIVE／登山女神甩小三罵名　改戰「賈永婕妳為何攻擊我」
快訊／新竹車禍大片血跡！　騎士「腿部扭曲」命危
奪命畫面曝！酒駕撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看
一堆人口罩不敢脫！　他曝「北捷1現象」難改變
現場沒這人！關山嶺山拍到「神秘軍盔男」　4天後真相曝光
快訊／CBA打假球！　中國籃協怒罰2217萬
快訊／台男遊日搭觀光船　墜河死亡
八點檔男星轉行當警察！　狂出包下場慘
長榮拖機「A321撞破波音777班機」！　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹貨車與機車碰撞！地上大片血跡　騎士「腿部扭曲」命危

法籍夫另結新歡！小孩面前和小三同床共枕　正宮告不成

人夫偷吃2女掰「體諒老婆更年期才買春」　被討500萬下場曝光

奪命畫面曝！他酒駕高速撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看

彰化角頭組詐團「假投資」狠撈6千萬　求職者吐帳戶慘淪豬仔

河堤抽菸遭警勸阻　腰間賓士車錀匙一按露餡！通緝犯狂逃被壓制

大甲媽遶境！彰警「機動應變隊」曝光　警花現場秀超殺迴旋踢

回家撞見「陌生女在浴室洗澎澎」…還換穿他衣服！屋主氣炸報警

對撞影片曝！服務處主任遭酒駕女撞成昏迷　北市議員停止競選活動

演員當警員狂出包　嫌報案正妹太吵竟噴辣椒水嗆「我也很會跳針」

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

兒在電梯口準備嚇馬麻！　浮誇呀～開門見別人尬死

孫女偷回國用破台語調戲嬤　她沒被認出還遭罵：肖欸喔

快訊／新竹貨車與機車碰撞！地上大片血跡　騎士「腿部扭曲」命危

法籍夫另結新歡！小孩面前和小三同床共枕　正宮告不成

人夫偷吃2女掰「體諒老婆更年期才買春」　被討500萬下場曝光

奪命畫面曝！他酒駕高速撞死晨運男　滑行百公尺才下車查看

彰化角頭組詐團「假投資」狠撈6千萬　求職者吐帳戶慘淪豬仔

河堤抽菸遭警勸阻　腰間賓士車錀匙一按露餡！通緝犯狂逃被壓制

大甲媽遶境！彰警「機動應變隊」曝光　警花現場秀超殺迴旋踢

回家撞見「陌生女在浴室洗澎澎」…還換穿他衣服！屋主氣炸報警

對撞影片曝！服務處主任遭酒駕女撞成昏迷　北市議員停止競選活動

演員當警員狂出包　嫌報案正妹太吵竟噴辣椒水嗆「我也很會跳針」

包・開箱／GUCCI BLONDIE新出「小方包」造型　整顆立方體已經太可愛

賈永婕反擊了！遭曾格爾點名　驚爆「小三囂張嗆聲對話」暖護郁方

接單價2,268萬！「勞斯萊斯首款Spectre電動車」台灣開始接單

遊樂設施「高空瘋狂旋轉」突然解體　男瞬間墜崖20秒驚險片瘋傳

新竹海鮮控出發了！豪邁味噌魚湯＋醋飯呷免錢　佛心丼飯CP值破表

占卜／必修課！ 我該放下那些執著可以煥然新生？

乖乖禮讓行人！他曝信義區「這1幕」超頭疼　大票人洗版：地獄路口

福原愛離婚2年下場慘「爆搬離3億豪宅」！收入銳減　上B咖節目賣蠢度日

曾差點當旅韓第一人　林智勝300轟韓媒也關注

郭台銘、侯友宜誰披藍袍戰2024？　國民黨立委湧不同聲浪

社會熱門新聞

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

曾格爾勾串富商人夫對話曝　「一定要刪這個訊息喔」

曾格爾千字反擊　點名郁方、賈永婕

軍校生被退學　打贏訴訟又告國賠　

曾格爾喊非小三　「壓垮最後一根稻草」關鍵證據

台女在馬國被撞　女駕駛身分曝光

快訊／上班注意　國1高架「4車追撞」回堵中

女主播跨月台拍美照　鐵路警要辦了

驚悚影片曝！新莊IKEA外「汽車鑽縫0煞車」狠撞女騎士

阿兵哥買房求婚　付完頭期款被分手

穿軍服鬼切追撞　八軍團證實他身分

軍人買預售屋登記女友名下　她分手拒還頭期款挨告

即／富商妻6聲明再告父女3罪！曾格爾爸回嗆了

更多熱門

相關新聞

機車路口減速遭賓士追撞　 後輪被底盤吞沒

機車路口減速遭賓士追撞　 後輪被底盤吞沒

台北市松山區八德路4段監理站附近，今下午2許發生一起賓士車追撞前方機車的事故，賓士車駕駛梅男（55歲）當時從巷內開出，卻追撞在路口減速要穿越路口的前方機車，造成機車駕駛潘男（62歲）被撞飛倒地、身上多處擦傷。

墾丁公墓雜草起火延燒　400萬賓士慘了

墾丁公墓雜草起火延燒　400萬賓士慘了

騎車回台東老家太累　趴超商休息被揪出是通緝犯

騎車回台東老家太累　趴超商休息被揪出是通緝犯

通緝男約朋友土地公廟見　警現身他嚇到「菸燙手指」

通緝男約朋友土地公廟見　警現身他嚇到「菸燙手指」

北市餐酒館砍人嫌犯落網！謊報身分露餡

北市餐酒館砍人嫌犯落網！謊報身分露餡

關鍵字：

通緝男假身分謊稱走路賓士車錀匙出賣

讀者迴響

熱門新聞

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

直擊張立昂復出上工！

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

媳婦「煮6道菜」祭祖　婆婆回家看傻

男方母嫌她職務低！得知家庭背景改口求見面遭打臉

口罩解禁首日北車現況曝　九成民眾還是戴緊緊

更多

最夯影音

更多
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面