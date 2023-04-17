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合歡東峰高山杜鵑接力開成花海　假日高乘載管制實施至6／15

▲合歡東峰開出高山杜鵑花海。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲合歡東峰開出高山杜鵑花海。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春季杜鵑花是合歡山的一大賣點，南投林區管理處指出，目前合歡東峰的高山杜鵑盛開，山野間形成一片紅白相間的花海，正是最佳賞花期，呼籲民眾把握時機。

林管處介紹，高山杜鵑之花芽形成在前一年就逐漸孕育，經歷冬季低溫刺激、隔年春季回暖的春化作用後開花；為適應高山嚴苛環境，高山杜鵑擁有既硬且厚的革質葉片，表面有光亮的臘質、葉緣反捲，以減少水分蒸發及禦寒。

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▲合歡東峰開出高山杜鵑花海。（圖／南投林區管理處提供）

林管處提醒，合歡山地區停車空間有限及多數路段路寬較窄，加上賞花、登山活動遊客車流量大，極易造成壅塞回堵，為維護花季期間台14甲線交通安全順暢，以及防止發生交通事故及意外事件，公路總局二區養工處今年持續實施高乘載與流量管制措施，民眾可提前規劃賞花行程，多利用平日時段分流共乘，避免壅塞與停車問題影響賞花興緻。

▲合歡東峰開出高山杜鵑花海。（圖／南投林區管理處提供）

花季期間高乘載管制及流量管制措施如下:1.管制時間：即日起至6月15日，假日上午6至11點；2.管制地點：西端管制點為台14甲線18k翠峰管制站，東端管制點為台 14 甲線 41k 大禹嶺與台8線110k路口；3.高乘載管制：搭乘3人以上小客車開放通行、客運接駁車及乙類大客車不受限制；4.流量管制：高乘載管制期間會再視臺14甲線壅塞情形，另實施每10分鐘放行20輛流量管制，但大型重機與機慢車不管制。

▲合歡東峰開出高山杜鵑花海。（圖／南投林區管理處提供）

▲合歡山杜鵑花季實施高乘載管制措施。（圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供）

公路總局二區養工處另提醒，賞花民眾應循序排隊通過管制站，如有違規插隊行為將由警方錄影逕行取締；相關交通訊息請該處網頁（https://thbu2.thb.gov.tw/Default.aspx） 及臉書「交通部公路總局第二區養護工程處」（https://www.facebook.com/thbmo2）粉絲專頁查詢，客運接駁資訊請上南投客運公司（http://www.ntbus.com.tw/）網頁查詢或電洽南投客運049-2984031。

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