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大腸癌人數連15年第1！與生活習慣相關　醫：早發現治癒率9成

▲洪醫師表示，平時較少吃青菜蔬果、不愛運動、有吸菸習慣的人，罹患大腸癌風險均高於一般人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

洪醫師表示，平時較少吃青菜蔬果、不愛運動、有吸菸習慣的人，罹患大腸癌風險均高於一般人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一位67歲因咳嗽在花蓮慈濟醫院就診的病人，經大廳熱心癌症快速篩檢服務人員詢問後同意接受免費糞便潛血篩檢，結果為陽性，進一步接受大腸鏡檢查，醫師發現腸內有管狀腺瘤息肉與約3公分扁平腫瘤，隨即切除管狀腺瘤，扁平腫瘤則另以大腸鏡黏膜下剝離術治療。

台灣大腸癌罹患人數已連續15年蟬聯罹癌人數第一名，花蓮慈院肝膽腸胃科主治醫師洪睿勝說，早期發現、早期治療是大腸癌治癒率達九成以上的關鍵；建議50到74歲民眾可把握國民健康署提供每兩年一次免費糞便潛血篩檢，實施至今已有效降低44％因大腸癌產生的死亡風險。

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▲洪醫師表示，平時較少吃青菜蔬果、不愛運動、有吸菸習慣的人，罹患大腸癌風險均高於一般人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

婦人因咳嗽就診，同意接受免費糞便潛血篩檢，因潛血陽性進一步大腸鏡檢查，最後發現3公分扁平結腸腫瘤。

洪睿勝醫師指出，大腸癌糞便潛血篩檢是利用抗人類的血紅素抗體當試劑檢驗，專一性高；據統計，檢查結果約有10-20%是陽性，且陽性者一半以上會發現息肉，可進一步進行大腸鏡檢查；若內視鏡醫師發現腺瘤性息肉，會依照其位置及大小選擇使用切片鉗夾除或息切環切除，而超過2公分無莖型的息肉可用內視鏡黏膜切除術（EMR）切除。

甚至是經內視鏡醫師評估為早期癌病灶者，有機會藉由內視鏡黏膜下剝離術（ESD）來進行完整病灶切除（自費），再依據病理分析切面，判斷是否達到完全切除還是需要後續完整外科手術或進行化療、電療等追加治療。

洪睿勝醫師說，大腸癌可能以數種症狀來表現，如排便習慣出現變化(間歇性腹瀉或便秘、糞便變細)，排便排不乾淨，無規則性腹痛，甚至便中帶有血、黏液，及不明原因貧血、體重減輕等，都有可能需要排除大腸癌的存在與否；大腸癌後期的病人甚至會因腫瘤阻塞腸道無法順利排便。

▲洪醫師表示，平時較少吃青菜蔬果、不愛運動、有吸菸習慣的人，罹患大腸癌風險均高於一般人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫師發現腸內有盲腸管狀腺瘤息肉，隨即切除。

如有上述症狀甚至持續性 （大於兩週以上）存在，都應儘速找醫師進行篩檢。洪醫師也提醒有大腸癌家族史的民眾應提早自40歲開始接受至少一次大腸鏡檢查及後續每年篩檢；另外，曾發現3顆以上大腸腺瘤，個人或家族有息肉症或大腸癌病史者，都建議每年應定期檢查追蹤。除上述情形外，若民眾本身有相關病史或特殊家族史，可向醫師諮詢討論如何及時進行篩檢或鏡檢。

洪醫師表示，大腸癌是典型與不良生活習慣相關的癌症，平時較少吃青菜蔬果、愛吃紅肉、肥胖（身體指數BMI>27）、代謝症候群、不愛運動、有吸菸習慣的人，罹患大腸癌風險均高於一般人，應與醫師討論規劃定期篩檢。

洪睿勝醫師提到，國健署建議，成人每天要吃足蔬果量，可減少20-50%罹患大腸癌機會；主食應以原形澱粉如糙米、玉米、南瓜等取代加工的白米、白麵，烹調方法盡量以汆燙取代油炸、燒烤；每天規律運動15分鐘可降低四成罹患大腸癌機會。

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關鍵字：

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