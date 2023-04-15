兒子搭莒光號「靠近車門」摔出慘死　更一審無罪逆轉改判台鐵國賠

▲男子搭火車慘成捲曲屍體，無罪逆轉「改判國賠287萬」。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

一名陳姓男子2019年在台鐵彰化站乘坐521次莒光號南下，在列車行駛的過程中站在車門附近，不料列車行經花壇站時車門突然打開，導致他從火車上跌落到月台下，被發現時已經死亡多時，家屬事後聲請國家賠償。台中高分院更一審12日審理案情，判處台鐵須賠償死者家屬287萬元。

根據判決書指出，陳男2019年7月9日晚間7時許在台鐵彰化站乘坐521次莒光號南下，過程中因為列車的車門突然打開，導致他在花壇站第一月台北端墜落，直到隔天（10日）0時許才被巡邏的台鐵員工發現，但身體呈捲曲狀且已明顯死亡。

死者父母知情後完全不能接受，認為所有列車在行駛中，車門絕對都是關閉的，兒子不可能輕易開啟，除非車門有故障的情況，兒子由於靠近車門，又因列車行駛中產生顛簸，才會不慎跌落車廂門外，造成兒子不幸死亡，決定向台鐵求償國賠493萬餘元。

對此，台鐵彰化站提出抗辯，521車次列車裝載的是舊式手動開啟摺疊門，非電腦控制的電動門，可以因人為故意開啟，而員工在列車進出各站時，均有確認各車門關閉狀態，是陳男違法站立於車廂出入口通道處，才因意外開啟車門而不慎摔落，認為並非人員疏失或設施故障所致，台鐵已盡安全維護義務。

▲台鐵表示，員工在列車進出各站時，均有確認各車門是關閉狀態。（圖／翻攝交通部臺灣鐵路管理局行車事故報告書）

彰化地院一審認為，車門上方雖然設有「車輛進、出站時易晃動，請勿站、坐車門口及倚靠車門，以免發生危險」等警語，但列車車門應該要絕對關閉，無法私自隨意開啟，也不應該是陳男能輕易開啟，且台鐵無法證明是陳男誤開車門，依優勢證據法則，就是因車門故障，才會讓陳男因列車行駛中產生的顛簸，不慎跌落車門外。

一審法官還認為，台鐵自認車廂老舊不符成本效益，故未安裝車輛行進中封鎖車門系統，把契約之外部成本惡質性內部化，罔顧人命只求經營績效相當不可取，且類似車門開啟事件並非首次，台鐵十幾年依然故我，罔顧大眾運輸之企業責任，不但不積極改進，還想將行車設備不良的行車風險以標語或廣播提醒乘客注意而豁免，事故發生後又以被害人與有過失圖減輕責任，認為台鐵抗辯不足採信，判處台鐵須賠償死者家屬510萬餘元。

事件上訴到台中高分院，台中高分院二審法官認為，台鐵已盡善良管理人的注意義務，也提供證據證明員工無過失，因此判處台鐵免賠，不過最高法院認為，二審在判決過程中有未細究之處，因此發回台中高分院更審。台中高分院更一審認為台鐵過失責任，撤銷二審免賠判決，改判台鐵須賠償家屬287萬元。