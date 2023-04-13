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「天道盟公主」被控虐死癌末毒友棄屍　法院僅認棄屍輕判2年

▲▼人骨,骷顱頭,謀殺,棄屍,活人祭祀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子將毒友的屍體棄置山區，更審依照棄屍罪判刑。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市自稱「天道盟公主」的竺姓女子，被控貪圖癌症末期、共同吸毒的友人吳姓男子家的祖產，多方接近，最後更持鈍器敲擊吳男胸口，打死吳男後，與另名友人將他棄屍。一審僅認定犯棄屍罪，輕判竺女2年；二審改認定竺女有傷害致死意圖，加重改判12年。但更一審13日宣判，又僅認定她犯棄屍罪，維持2年刑期。可上訴。

據了解，現年50歲的竺姓女子因認識有黑道背景的親戚，在地方上自稱「天道盟公主」、「甜甜」，竺女的男女關係複雜，再加上有多項前科，與丁姓、吳姓男友人因為吸毒的關係，成為好友，吳男借住在竺女、丁男住處中。

吳男2016年間發生車禍，竺女介入幫忙，原本談好10萬元的賠償，在竺女「幫忙」後，變成吳男要賠500萬元，還因此簽下本票。地方上盛傳，因竺女看中吳男祖產，打算侵吞其房產，才會用計逼吳男交出房產。

而檢警調查後，認為當時吳男因向竺女坦白房子已經過戶給姊姊，竺女不滿白忙一場而惱羞成怒，於2016年10月初與丁男合謀綁走吳男。竺女對被綑綁的吳男多加凌虐，以不明鈍器敲擊吳男胸口，吳男因癌末又體弱，被打成胸部鈍性傷，造成兩側肋骨多處骨折、連枷胸而呼吸衰竭死亡。竺女見虐死吳男後，聯繫丁男到場棄屍。丁男將車輛開到復興區山區爺亨部落的產業道路，將屍體丟入山谷中。因吳男的姐姐長達半年無法找到弟弟，報警處理後，警方另案逮捕丁男，丁男才坦承犯案，並帶領警方找出屍體。檢警對竺女、丁男，依照殺人、棄屍等罪，提起公訴。

一審法院審理後，僅認定2人犯下棄屍罪，將竺女、丁男分別判刑2年。不過二審高等法院改認定竺女對吳男有致人於死之故意，因此改重判有期徒刑12年；另外丁男也被依棄屍罪，判刑10月。全案再經撤銷發回，高院更一審審理後，又改認定竺女並無傷害致死或殺人意圖，僅認定棄屍有罪，維持一審的2年刑度；全案棄屍罪部分仍可上訴第三審，但殺人部分因《速審法》關係，檢方上訴受限。

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