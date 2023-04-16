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百萬粉網紅是世紀渣男！家暴逼妻「吃藥3P」拍片　出軌女員工睡護士

▲▼馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（圖／翻攝自臉書、推特）

▲馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（圖／翻攝自臉書、推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

馬來西亞一名在社群影音平台TikTok擁有110萬粉絲的巫裔（馬來族）女網紅Shermine，她本身經營服飾和裝飾品販賣，同時和結婚8年的丈夫Chin靠直播維生，Chin則是擁有250萬粉絲的華裔男網紅，兩人之間生下3胎子女。孰料，Chin遭妻子爆料婚內出軌女員工、家暴，還逼妻子吃春藥「助興」拍性愛影片，甚至還邀約3P多人連結。

根據《星洲網》、《中國報》，馬來西亞華裔男網紅View Chin其實在馬來西亞網紅圈比妻子更有名，因為他同時也是服裝品牌創辦人，不過日前他被妻子Shermine在臉書發文爆料，在生下第3胎時勾搭上工作了5年的女員工、同時也是擁有40萬粉絲的Mira，甚至在妻子坐月子時還和照顧孩子的護士一起上酒店滾床單。

▲▼女員工Mira親密親吻女老闆的網紅丈夫Chin。（圖／翻攝自Facebook／Shermine Hau-Ah Moi）

▲女員工Mira親密親吻女老闆的網紅丈夫Chin。（圖／翻攝自Facebook／Shermine Hau-Ah Moi）

Shermine昨（15）日開始在臉書上向丈夫宣戰！她首先發文控訴跟隨自己工作長達5年的女員工Mira竟然睡了她的丈夫，「我給妳工作、供妳機會，但我並沒有同意把我的男人給妳」，接著她上傳一張Mira親吻丈夫的甜蜜合照，並表示去年丈夫買生日禮物送她時竟然還和Mira在一起，而她卻以為丈夫還愛著她，之後她又上傳丈夫家暴她的影片。

Shermine上傳自己慘遭丈夫Chin狂甩巴掌的影片，指控丈夫以直播帶貨壓力大為由家暴她。

Shermine在臉書上發文指控，丈夫出軌女員工Mira的時間點是生完第3胎後坐月子期間，而今孩子剛過1歲生日，也意味兩人婚外情已經長達一年，「以前經常勸我要小心這X女人的朋友們，你們都是對的！我一直以來都相信他們，是因為我的丈夫說這是行銷策略，需要吸引觀眾注意才能提升觀看數，我錯在我深信結婚8年的丈夫。」

Shermine回憶，丈夫曾於2022年9月向自己表示要一個人去印尼峇里島旅遊，因為直播壓力大、想紓壓放鬆，因此她同意了丈夫。不過，此時卻有一名網友透過Instagram私訊表示，丈夫並非自己一個人旅遊，而是身邊多了一名女性旅伴，且之後兩人還時常一起出門，非常親密。

Shermine哭著要求丈夫說真話，Chin才坦承和女員工Mira一起去峇里島旅遊，「現在我已經知道他們欺騙我，甚至在我坐月子時還上酒店！他甚至跟我說，和女員工發生關係很新鮮。我哭得喘不過氣，為何他們要騙我？她（女員工）已經跟了我5年，我自認對她不薄、也非常信任她，所有人都知道。」

Shermine聲稱，丈夫Chin壓力大時會逼她吃下春藥後發生性關係、拍下性愛影片，她吃春藥後就會神智不清，甚至早上醒來時整身黑青，某次甚至吃藥暈倒後，醒來才發現丈夫有帶人回來酒店進行「三人運動」。

Shermine表示，丈夫事後威脅她簽下離婚協議書、逼交出兒女撫養權，否則就會不給錢、阻止接下廣告，切斷所有經濟來源，還會公開性愛影片，而一旦毀約就得賠償5萬令吉（約新台幣34.7萬元）。

由於夫妻倆同是直播主，Shermine被逼迫在辦公室和丈夫假裝很恩愛，以此維護丈夫「好男人」的人設。且為了讓女員工Mira繼續幫助直播工作，她也被迫假裝善待對方，三人甚至經常一起用餐，只為了不要讓丈夫家暴她出氣。

隨著整起婚外情、家暴案在馬來西亞網路社群吸引大批人數關注，Chin要求Shermine回家，不過Shermine卻直接將丈夫封鎖，「我不會再中計了」，她表示將全力爭取撫養權，同時也要求警方能夠出手保護，「我怕他會殺了我，因為他現在瘋了」。

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