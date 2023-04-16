八大小姐愛上人夫！狂約來%%直喊「不用錢」　挨告慘賠10萬

▲基隆八大小姐約人夫上床還表示「不用錢」，挨告要賠正宮10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名從事八大行業的按摩女愛上人夫，不僅借款60萬元給他，還傳訊挑逗「你要先來X我嗎？不用你付錢」等語，被正宮發現怒告她求償60萬元。基隆地院審結，法官認為小三和人夫已超越單純八大業者和客人之間的消費關係，判小三侵害配偶權，應賠償10萬元，全案還可上訴。

正宮主張，丈夫從前年就和小三密切往來，之後更是經常留宿在小三家中。而丈夫在前年11月就曾簽立借據、本票，將載有配偶的身分證影印給小三，小三明知他有老婆，還傳訊說「我等等照地址給你，要來就來不來我就被別人X去」、「希望你X我」「你要先來X我嗎？不用你付錢」等語不斷挑逗，和她丈夫發生不只一次性行為，讓她過著委屈痛苦的日子，她要向小三求償60萬元。

小三辯稱，她從事八大行業，每位客人都會被叫老公，這樣講話只是希望客人讓她提供按摩服務，因人夫跟她借60萬不還，她才用比較刺激性的言語刺激他，並無侵害配偶權。

不過法官查看小三和人夫之間的訊息，兩人互吐情愫、思念心意等情感糾葛，已非一般從事八大行業者與顧客間的交易往來，何況小三還表明「就找我免費」、「不用你付錢」等語，可見兩人並非單純消費關係，已侵害配偶權，判她要賠10萬元，全案還可上訴。