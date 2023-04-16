破獲2喵喵製毒工廠+大麻走私！海量毒品市值17億　5嫌遭羈押禁見

▲基隆地檢署偵破2座第三級毒品喵喵製毒工廠，及貨櫃走私第二級毒品大麻。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆地檢署日前連續偵破國內製毒工廠及國外貨櫃走私毒品案！今年4月在檢察官指揮下，警方分別在新北市汐止區及宜蘭縣壯圍鄉，偵破2座第三級毒品喵喵製毒工廠，二處製毒工廠共計可製成第三級毒品喵喵成品約430公斤，不法獲利近10億元。另又查獲國外貨櫃走私大麻420包，總重逾280公斤，黑市價格逾7億元，3案涉案犯嫌均被檢察官聲請法院羈押禁見獲准。

今年4月12日在基隆地檢署檢察官指揮下，警方分別在分別在新北市汐止區及宜蘭縣壯圍鄉，偵破製造第三級毒品4-甲基甲基卡西酮(俗稱喵喵)的製毒工廠。其中在「汐止製毒工廠」查獲新興毒品喵喵成品、半成品達450公斤、製毒原料約400公斤，並扣得大批製毒機具。

另在「宜蘭壯圍製毒工廠」查獲毒品喵喵成品、半成品約250公斤、製毒原料約600公斤，並扣得大批製毒機具。此二處製毒工廠可製作之毒品數量十分龐大，共計可製成第三級毒品喵喵成品約430公斤，若再依市售每毒咖啡包約摻入0.2 公克的「喵喵」計算，將可製作成近215萬包毒咖啡，製成的毒咖啡包對外販售後，約可得近10億元的不法利益，涉案之2名周姓及詹姓男子均經檢察官聲請法院羈押禁見獲准。

警方另查獲國外貨櫃走私大麻420包，總重逾280公斤。基隆地檢署檢察官於今年4月13日指揮法務部調查局航業調查處基隆調查站、內政部警察署保安警察第三總隊、新北市政府警察局汐止分局、內政部警政署基隆港務警察總隊共組專案小組，查獲以貨櫃走私第二級毒品大麻420包，總重逾280公斤(黑市價格逾7億元)，並逮捕主嫌曾姓、周姓及彭姓等男子，3人均經檢察官聲請法院羈押禁見獲准。

基隆地檢署呼籲，鑒於毒品危害國人身心健康甚鉅，且暑假將至，本署將加強注意轄內不法分子動向，持續查緝製造、走私毒品之嚴重犯行。