3位尋獲任內野放傷癒黑琵鳥友　黃偉哲頒獎表揚

▲台南市長黃偉哲，頒獎表揚3位尋獲任內野放傷癒黑琵鳥友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲16日出席台南市生態保育學會2023年度大會，頒獎給邱景威、吳震東、林欣若等3位尋獲市長任內野放黑面琵鷺的鳥友，並且與4月份壽星一起慶生同樂，場面溫馨。

以「重視生態保育、保護綠色地球」為號召的台南市生態保育學會，16日在世界地球日前夕特別在下營區田媽媽餐廳舉辦2023年度大會，台南市長黃偉哲、立委郭國文及賴恵員，市議員尤榮智及陳秋宏，關廟區長李賢村，七股區長李佳隆，下營區長李宗翰，台灣野鳥保育協會副理事長蔡秋雄，農業局主任秘書吳威達、保育科長朱健明等人以及100多位會員都出席參加。

「2022黑面琵鷺保育季」期間啟動尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的11隻黑面琵鷺，而且第3度發動尋找「T85」黑面琵鷺的行蹤，呼籲大家一起來關心黑面琵鷺的保育成長，T85在111.11.12首先被前年救護牠的學會志工邱景威發現重回學甲濕地；鳥友吳震東於111.11.17. 在七股區黑面琵鷺保護區第2賞鳥亭發現N20黑琵；鳥友林欽若於111.11.23.於台南市府安路七段接近鹽水溪出海口的魚塭發現N18黑琵；其他8隻沒有被發現。

比較 值得一提的是，學甲濕地第1隻傷癒黑琵「T85」，市長黃偉哲在2020年2月野放後，於2020年清明節飛回韓國繁殖後，秋冬時分再飛回台灣度冬。2020年12月12日被鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現；2021年11月10日再被救牠送醫的鳥友黃永豐於北門水晶教堂灘地發現；2023年11月12日再被前年救護牠的學會志工邱景威發現重回學甲濕地。

T85傷癒野放後已經第3度飛抵台灣度冬，鳥友邱景威、吳震東、林欣若等3位尋獲市長任內野放黑面琵鷺的鳥友，市長黃偉哲為表達謝意，親自頒發獎牌加油鼓勵。