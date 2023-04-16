國中畢業就工作　弟弟供2姊姊念大學4年「每月給1.3萬生活費」

▲中國江西省贛州市一名男子，國中畢業就去賺錢，供2個姊姊上大學。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

長大才知道父母的辛苦！中國江西省贛州市有一名男子，國中畢業就開始在模具廠當學徒，後來變成模具工，賺錢供2個姊姊上大學讀書，每個月各給1500元人民幣當零用錢，而且一給就是4年，故事曝光讓人感動不已。

根據《白鹿視頻》報導，男子的姊姊唐女透露，家中共有2個姊姊1個弟弟，她是老二、弟弟是老么，父母都是農民，弟弟國中畢業後，沒考上高中就去深圳打工，開始在叔叔的模具廠當學徒。她和姊姊陸續考上大學後，弟弟也從學徒變成模具工，一個月7000元人民幣（約3.1萬新台幣）薪水，給2個姊姊一人1500元人民幣（約6600元新台幣）當生活費，沒有怨言一給就是4年。

▲弟弟每個月會給2個姊姊各1500元人民幣的生活費。（圖／翻攝自微博）

唐女表示，她就讀的大學是一所民辦本科，學費一年要3萬人民幣（約13萬新台幣），大學生活費全都是弟弟按月給的。當時弟弟一個人在外地，最開心的事情就是可以過年回家，而回家也不會閒著，一手包辦家事，在冬天下水清理水塘、幫爸媽下田幹活，從來不喊累。

唐女小時候總說父母偏心，什麼好東西都留給弟弟，「和弟弟打架，被媽媽打的永遠是我，所以我跟弟弟一直不親近，甚至不告訴別人我有一個弟弟」，直到大姊上大學，弟弟去打工，她在家中當了幾年的「獨生子」，才感覺到父母並不偏心，自己反而是家中被偏愛的那一個。

如今唐女在去年畢業，大姊也畢業2年了，她很感謝弟弟，父母經常教育兄弟姊妹要互相幫助，「弟弟這些年很不容易，我們也知道他的付出」，並承諾以後也會對弟弟很好。

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