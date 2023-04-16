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台灣之星被併前寄1簡訊！他嗨喊「釘子戶用到爽」網搖頭：繼續做夢

▲▼台灣之星。（圖／記者邱倢芯攝）

▲台灣大哥大合併台灣之星。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣大哥大、台灣之星合併案在2月24日正式拍板，讓不少用戶擔心權益會受到影響。一名台灣之星用戶就透露，近日收到官方寄來的簡訊，強調即使雙方合併之後，客戶的優惠及權益也不會改變，不禁嗨喊「當釘子戶用到爽」。但不少人看到後認為可能沒有這麼簡單，「以後能搞你的方式有很多」。

原PO在PTT發文表示，自己是台灣之星的用戶，近日收到官方簡訊通知提醒，他的雙11合約是「終身優惠」，因此綁約到期後，月租費仍是94元，繼續享有「4G不限速」吃到飽、網內免費、每月網外+市話100分鐘等優惠，「台灣大哥大於與本公司合併後將依法承接，台灣之星用戶於本專案享受之優惠與權益不受影響、不會改變。」

原PO興奮表示，收到簡訊之後，覺得自己的權益穩了，「在4G關台前，應該可以安心的當釘子戶用到爽」，也開心地說「要感謝NCC保證被併維持終身約嗎？」文章曝光後掀起熱議。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發文。（圖／翻攝自PTT）

多數網友認為，還是要等到合併後才能確定，「獲利王：有問過我嗎」、「我前女友也傳訊息說過會永遠愛我」、「獲利王一定表面概括承受，私底下有別的方法拔釘」、「就繼續做夢，在尖峰時段、人多的基地台，你的吃到飽優先權會跟1399的一樣？」「只能說，搞你的方法多得是」、「很快就會關了，放心」、「簡單～幫你升級使用5G訊號就不適用了啊」、「獲利王：速度上不去不要怪我就好」。

但也有人安慰，「NCC說可到2033（年），你就釘到無痛轉5G就對了」、「算有心了啦，還特地傳簡訊穩定台星用戶的心」、「就當初申辦簽的合約，即便被併，本來就穩，就因為台星合約白紙黑字寫死，沒啥騙洗合約空間」。

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