道理我都懂！這綠鬣蜥「比機車大隻」永和人呆了　實際體型曝

▲新北市永和出現「巨型」綠鬣蜥！（圖／翻攝我是永和人）

網搜小組／鄺郁庭報導

一組照片引起永和人議論！有人14日在保生路閘道看到一隻綠鬣蜥，忍不住拍下照片分享至「我是永和人」，讓人驚呆的是原PO太懂拍，綠鬣蜥頂多和外出寵物籠的門差不多長，照片中的體型卻勘比機車，甚至高過旁邊一排柵欄，讓不少人笑呼，「我說這尺寸是怎麼拍出來的」、「這根本恐龍。」

原PO貼出照片，只見綠鬣蜥的體型超級巨大，「目測」比一旁的機車快大上兩倍，貼文引來超過2千人按讚，「484從恐龍公園跑出來的？好大一隻喔」、「感覺要征服地球了」、「天啊！怎麼這麼大隻啊」、「這是真的還是模型？」其中，就有眼尖網友看出端倪，「這是遠近差距吧！看起來綠鬣蜥是在窗台上。」「道理我都懂，但是怎麼這麼大？」

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▲▼綠鬣蜥看起來超巨。（圖／翻攝我是永和人）

值得注意的是，綠鬣蜥釣出新北市議員金瑞龍留言，「中和動物之家回報：已捉到綠鬣蜥。」並貼出照片佐證，可以看到綠鬣蜥已被放入寵物外出籠，看起來頂多跟籠子的籠門差不多長，並不像照片中「巨過摩托車」。

▲綠鬣蜥實際體型曝光。（圖／翻攝我是永和人）

不過，有網友則不禁狂嘆，「這個在仁愛公園跟綠寶石附近，感覺有點可怕，擔心繁殖了，希望只有一隻」、「綠鬣蜥繁殖能力強，已經在中南部造成生態問題了，記得網路上還有看過專門在獵殺這物種的獵人」、「農損比較嚴重，論生態問題……真的完全比不上台灣的流浪動物。」