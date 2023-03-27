男孩夜市走丟狂叫媽媽！攤販闆娘「超暖1舉動」　他讚：買爆熱狗

▲老闆娘幫小男孩找媽媽。（圖／翻攝自FB我是永和人）

記者施怡妏／綜合報導

台灣最美的風景是人！一名網友日前到樂華夜市，有個小弟弟似乎與媽媽走丟，沿路不斷喊著「媽媽！媽媽！」某間熱狗店的老闆娘見狀後，丟著攤子衝出去牽小孩，打電話幫小孩找媽媽，但因為小孩是國外遊客，熱心的老闆娘還親自帶小孩到服務中心，這幕全被原PO看在眼裡，滿滿的感動。

原PO在臉書「我是永和人」發文，逛樂華夜市時，有個小男孩走丟，沿路很慌張不斷大喊「媽媽！媽媽！媽媽！」熱狗店的老闆娘看到後，丟下攤子衝去找小男孩，把對方牽回攤子後，拿出手機協助男孩打給媽媽，但小男孩是外國客，無法撥打外國電話。

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於是老闆娘親自帶男孩到服務中心，用廣播的方式幫男孩找媽媽，原PO感動表示，「看到這一幕，從來不買熱狗的我，突然間決定，每次來樂華一定都要來吃熱狗，有小孩的爸媽一定都懂這種焦慮感，善良的攤販老闆值得我們支持」，後來小男孩也順利找到媽媽。

貼文一出，吸引萬名網友點讚，「老闆娘人超好的，起士熱狗也超美味」、「感謝熱心的店家，等腸胃炎好了必定消費」、「好人一生平安，來去買熱狗」、「感謝熱心的老闆娘，熱狗吃起來」、「推，老闆娘很親切很好，每次去都會買」、「好有善心的老闆娘，祝你生意興隆」。