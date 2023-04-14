台版柬埔寨第4人遭虐殺！幕後首腦「藍道」搖控　他慘被棄屍公墓

▲警方兵分多路在雙北市、台中逮捕代號藍道、泰勒等7人。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者白珈陽／台中報導

去年爆發的「台版柬埔寨」虐，檢警經數月追查，本月11日將集團「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、負責帳房「西利亞」洪俊杰等7人逮捕到案，並於13日將主嫌杜男、副手薛男等4人羈押禁見獲准。除了北台灣有61受害者朝囚禁、其中3人不幸死亡，檢警還查出，去年台中新社第七公墓棄屍案，幕後首腦同樣是杜男，全案到目前為止，至少有76人遭到囚禁，造成4人死亡。

台版柬埔寨案件發生在2022年11月初，有61名受害人在桃園、新北市等地遭到囚禁，其中3人不幸死亡。警方一舉破獲該集團據點，陸續救出58人，並先後逮捕代號「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名犯嫌，深入調查發現仍有集團首腦、集團重要幹部等多人在逃。

士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱及警方，經數個月追查成功掌握集團成員行蹤，並在4月11日由新北市刑大會同其他單位，兵分多路，在雙北市及台中等地，逮捕首腦「藍道」杜承哲（28歲）、副手「泰勒」薛隆廷、帳房「西利亞」洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯及杜妻何旬，共7人歸案，瓦解該詐團。

此外，台中市新社區第七公墓去年12月8日發生殺人棄屍案，1名林姓男子死後被丟棄在公墓草叢，台中地檢署調查發現，此案的嫌犯柯男等16人所組織的犯罪集團，背後同樣是由「藍道」所發起，柯嫌等16人自去年9月起加入由「藍道」、「團塊塊公主」、「公爵」等人發起的犯罪組織，並與境外機房合作，在台成立「水房」，專責處理詐團詐欺金流及車隊，擔任「水商」，於臉書、LINE等平台發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶之訊息，誘使不知情的民眾上鉤，與詐團聯繫，進而遭到私刑控制、拘禁。

▲台中市新社區第七公墓去年12月8日也發生殺人棄屍 。（圖／民眾提供）

檢警追查，本案受害人達15人，經手詐騙金額達8400萬元，控房人員除以電擊器、球棒、橡膠槌、鎮暴槍等凶器施暴、強盜財物外，更對女性被害人猥褻騷擾。其中死者林男因不斷掙扎、反抗，遭集團成員鄭嫌等4人持手銬、棍棒敲擊頭部，導致傷重不治死亡，並棄屍在新社公墓。

檢警追查後，率先逮捕棄屍的劉姓嫌犯等9人，後向上溯源，又在逮獲柯嫌等7人到案，均聲押禁見獲准。檢方今偵結，將涉案16人依違反組職犯罪防制條例、洗錢防制法、遺棄屍體、傷害、拘禁、加重強盜、加重詐欺、加重強制猥褻等罪，依法提起公訴；其中鄭嫌等4人涉及殺人罪，檢方也依法提起公訴，並強烈建議法官裁定續行羈押。