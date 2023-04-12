　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦C肝變肝癌！微創手術完整切除腫瘤　快速復原5天就出院

▲江阿嬤（中）以微創手術切除7公分肝癌腫瘤，住院五日術後復原良好，團隊送上蛋糕，祝福她出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

江阿嬤（中）以微創手術切除7公分肝癌腫瘤，住院五日術後復原良好，團隊送上蛋糕，祝福她出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

患有C型肝炎多年的江阿嬤，去年定期篩檢中發現腫瘤指數異常，經轉介到花蓮慈濟醫院，由一般外科主任陳言丞做進一步的詳細檢查，確認江阿嬤罹患了肝癌，並為她安排微創右肝切除手術，術後復原良好的江阿嬤住院5日後，團隊送上蛋糕，歡喜祝福她出院。

87歲的江阿嬤住在花蓮玉里鎮，罹患C型肝炎的她，因為沒有出現不舒服的症狀，所以也沒有就醫治療，直到去年抽血檢查異常，護理師建議她到大醫院看診，今年1月由玉里慈院的易志勳醫師，使用抗病毒藥物為江阿嬤治療，易志勳醫師表示，當下同時為她安排腫瘤指數檢驗，發現其中胎兒蛋白數值升高外，透過肝臟超音波發現她右肝有7公分的肝腫瘤，隨即轉介到花蓮慈院一般外科陳言丞主任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江阿嬤經由肝臟電腦斷層與核磁共振等精密的檢查，證實為肝癌，陳言丞主任說，因為阿嬤為高齡長者，若要手術得做詳細的檢查，確認她的心肺功能正常、生活能自理、走路也沒問題後，評估她可做積極的手術的治療，且為了降低對病人其他功能或其他的器官，包含心臟、肺臟、腎臟的影響，所以選擇以微創手術腹腔鏡來切除肝腫瘤，並在日前手術完整切除位於第7肝葉的肝癌腫瘤。

▲江阿嬤（中）以微創手術切除7公分肝癌腫瘤，住院五日術後復原良好，團隊送上蛋糕，祝福她出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

江阿嬤右肝7公分的肝腫瘤，經核磁共振等精密的檢查，證實為肝癌。

「微創手術最大優點是手術病人可避免較大的上腹部傷口。」陳言丞主任表示，因為上腹部傷口破壞人體的筋膜與肌肉較多，最明顯的影響就是傷口的疼痛，再來則是術後呼吸的恢復，若是年紀較大或是呼吸功能不好的病人，都會影響他們脫離呼吸器的時間；微創手術也能避免併發症的發生，且傷口大部分都在下腹部，不僅對腹壁的破壞小，對呼吸造成的影響也小，術後3至5日就可出院。

肝癌什麼情況下需要以手術方式來切除？陳言丞主任分享，肝癌的治療裡，最好的預後治療就是以手術切除腫瘤，再來是熱射頻燒及肝臟移植，以台灣來說，最穩定適合的治療方式為手術切除，若是腫瘤局限在單一側或是單顆肝臟、肝功能穩定足以切除肝腫瘤的狀況下，團隊都會以肝切除手術為首選。

▲江阿嬤（中）以微創手術切除7公分肝癌腫瘤，住院五日術後復原良好，團隊送上蛋糕，祝福她出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳言丞主任（右一）表示，微創手術最大優點是可避免較大的傷口及併發症的發生，術後3至5日就可出院。

「幾乎所有腫瘤都可以使用微創手術來進行，但還是得評估病人的實際狀況來決定以哪種方式來切除。」陳言丞主任提到，醫師考量的著眼點在於腫瘤位置、切除程度、切除的安全範圍大不大、對於血管的傷害與保留，還要依據不同的腫瘤特性，包含肝癌、膽管癌或是轉移性的肝腫瘤等，都有不同的考量來決定以傳統手術還是微創手術來進行。

「恭喜阿嬤，可以出院啦！」陳言丞主任與團隊送上祝福的蛋糕，一想到可以出院回家，江阿嬤就笑得合不攏嘴，江阿嬤的兒子說，母親手術後復原的速度很快，護理師也很細心，很謝謝玉里慈院與花蓮慈院醫療團隊的照護。

B型肝炎、C型肝炎是造成肝硬化的原因，而肝硬化就是得到肝癌最大的危險因子，且有近一半的機率會復發，陳言丞醫師說，花蓮慈院團隊以完整的治療、病毒量的控制及定期追蹤下，使院內治療病人5年內肝癌無復發的存活率達6成；陳言丞醫師也提醒病人，目前國民健康署提供年滿45至79歲民眾（原住民提早至40歲），可接受終身一次的B、C型型肝炎篩檢服務，提醒符合資格的民眾可多加利用，避免讓沉默器官肝臟，錯過最佳治療時間。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／公司破產倒閉　創辦女強人墜樓身亡
「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼
S Hotel確定改名！　大S海報全被撤
大谷翔平遭懷疑外部物質！　主審攔下檢查
台中21歲情侶詐團主謀！　爽開藍寶堅尼Urus、愛馬仕堆滿櫃
快訊／BIGBANG太陽要來了！　睽違6年來台開唱
「汽燃費2880元」苦主現身！　刷卡秒噴5萬
海邊驚見3比基尼女屍！　21歲女歌手、辣模綑綁割喉慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高虹安「撞臉李多慧」被狂酸！他怒喊霸凌：一個個比王浩宇還噁心

北宜公路九彎十八拐！民眾不想走　交長：送ETC回饋金效果不大

詐騙妹徵代工　自爆「這騙人的」感動她！網揭1關鍵：不是好心

數量達300隻！　找不到頸圈...屏科大教授憂玉山黑熊「被消失」

台北－新加坡2488元！酷航「夏季促銷」今起開搶　日韓也有優惠價

頂新和德捐贈佳義國小　助原民孩子棒球夢

台灣為何吸引韓國遊客？網揭「3關鍵」：韓國人超愛

母親節疏運！台鐵加開10班次「4／14起開搶」　時刻表出爐

美甲師幫拍照！她一看IG「從沒被PO」：是我不好看嗎　知情人解答

飛東京機票2188元！酷航「冬季優惠」今開跑　限時6天開搶

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

高虹安「撞臉李多慧」被狂酸！他怒喊霸凌：一個個比王浩宇還噁心

北宜公路九彎十八拐！民眾不想走　交長：送ETC回饋金效果不大

詐騙妹徵代工　自爆「這騙人的」感動她！網揭1關鍵：不是好心

數量達300隻！　找不到頸圈...屏科大教授憂玉山黑熊「被消失」

台北－新加坡2488元！酷航「夏季促銷」今起開搶　日韓也有優惠價

頂新和德捐贈佳義國小　助原民孩子棒球夢

台灣為何吸引韓國遊客？網揭「3關鍵」：韓國人超愛

母親節疏運！台鐵加開10班次「4／14起開搶」　時刻表出爐

美甲師幫拍照！她一看IG「從沒被PO」：是我不好看嗎　知情人解答

飛東京機票2188元！酷航「冬季優惠」今開跑　限時6天開搶

東元推全台首款SiC電動車用驅動器　盼打入全球供應鏈

9個月大兒子哭不停...狠母抓狂痛毆　「打到腦出血慘死」下場曝

他9字頭標下台中高鐵「地王」　2年後推案價曝光

剔完牙「牙籤塞回桶」！日燒肉店被拍惡搞影片　2屁孩被逮

快訊／湖人附加賽苦戰獲勝！　詹皇猛砍30分OT領軍挺進季後賽

全民共享現金發放　台東警方加強ATM巡邏...籲民眾識詐

「堅偉」大戰越演越烈！　王世堅發自拍照喊：施壓與攻擊都沒在怕

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡！檢警也感嘆

不來台灣了！才自稱NBA第三強中鋒　「表弟」要去波多黎各

高虹安「撞臉李多慧」被狂酸！他怒喊霸凌：一個個比王浩宇還噁心

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

2波全台變天　「雨更大」時間曝

3生肖財運爆發連旺10天　不是升官就是發財

「缺蛋發現女友出軌」月收金援4萬　行家曝內幕

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　本人轉發了

王高成墜樓身亡！　生前「最後錄影畫面」曝光

大慶夜市牛排攤黑水洗鐵盤！食安處要查了

慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！過來人吐真心話

今午後變天北東迎雨！周末雨區更廣

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

搭機坐到「超尊榮大位」　空姐竟主動搭話！

2女洗劫愛心冰箱！遭制止嗆：食物都臭酸

更多熱門

相關新聞

他肩膀痛「推拿沒用」！一查肺癌轉移了

他肩膀痛「推拿沒用」！一查肺癌轉移了

67歲的陳姓老翁，左肩膀一直有莫名發痠疼痛感，平日生活為了減輕觸發疼痛都盡量不提重物，但疼痛感還是會時不時的發作。他表示，試過按摩、推拿、針灸等多種方式也都沒有辦法解決，過往也已到醫院照過X光檢查，也沒有異常狀況發生。

手術後營養品及術後飲食注意事項

手術後營養品及術後飲食注意事項

17歲妹「左奶沒發育」！醫一摸驚呆：右邊整片都腫瘤

17歲妹「左奶沒發育」！醫一摸驚呆：右邊整片都腫瘤

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

3月嫩嬰救少年阿公　女醫揪0.7cm病灶

3月嫩嬰救少年阿公　女醫揪0.7cm病灶

關鍵字：

C型肝肝癌微創手術切除腫瘤復原

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

2波全台變天　「雨更大」時間曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面