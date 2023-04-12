婦C肝變肝癌！微創手術完整切除腫瘤　快速復原5天就出院

▲江阿嬤（中）以微創手術切除7公分肝癌腫瘤，住院五日術後復原良好，團隊送上蛋糕，祝福她出院。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

患有C型肝炎多年的江阿嬤，去年定期篩檢中發現腫瘤指數異常，經轉介到花蓮慈濟醫院，由一般外科主任陳言丞做進一步的詳細檢查，確認江阿嬤罹患了肝癌，並為她安排微創右肝切除手術，術後復原良好的江阿嬤住院5日後，團隊送上蛋糕，歡喜祝福她出院。

87歲的江阿嬤住在花蓮玉里鎮，罹患C型肝炎的她，因為沒有出現不舒服的症狀，所以也沒有就醫治療，直到去年抽血檢查異常，護理師建議她到大醫院看診，今年1月由玉里慈院的易志勳醫師，使用抗病毒藥物為江阿嬤治療，易志勳醫師表示，當下同時為她安排腫瘤指數檢驗，發現其中胎兒蛋白數值升高外，透過肝臟超音波發現她右肝有7公分的肝腫瘤，隨即轉介到花蓮慈院一般外科陳言丞主任。

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江阿嬤經由肝臟電腦斷層與核磁共振等精密的檢查，證實為肝癌，陳言丞主任說，因為阿嬤為高齡長者，若要手術得做詳細的檢查，確認她的心肺功能正常、生活能自理、走路也沒問題後，評估她可做積極的手術的治療，且為了降低對病人其他功能或其他的器官，包含心臟、肺臟、腎臟的影響，所以選擇以微創手術腹腔鏡來切除肝腫瘤，並在日前手術完整切除位於第7肝葉的肝癌腫瘤。

▲江阿嬤右肝7公分的肝腫瘤，經核磁共振等精密的檢查，證實為肝癌。

「微創手術最大優點是手術病人可避免較大的上腹部傷口。」陳言丞主任表示，因為上腹部傷口破壞人體的筋膜與肌肉較多，最明顯的影響就是傷口的疼痛，再來則是術後呼吸的恢復，若是年紀較大或是呼吸功能不好的病人，都會影響他們脫離呼吸器的時間；微創手術也能避免併發症的發生，且傷口大部分都在下腹部，不僅對腹壁的破壞小，對呼吸造成的影響也小，術後3至5日就可出院。

肝癌什麼情況下需要以手術方式來切除？陳言丞主任分享，肝癌的治療裡，最好的預後治療就是以手術切除腫瘤，再來是熱射頻燒及肝臟移植，以台灣來說，最穩定適合的治療方式為手術切除，若是腫瘤局限在單一側或是單顆肝臟、肝功能穩定足以切除肝腫瘤的狀況下，團隊都會以肝切除手術為首選。

▲陳言丞主任（右一）表示，微創手術最大優點是可避免較大的傷口及併發症的發生，術後3至5日就可出院。

「幾乎所有腫瘤都可以使用微創手術來進行，但還是得評估病人的實際狀況來決定以哪種方式來切除。」陳言丞主任提到，醫師考量的著眼點在於腫瘤位置、切除程度、切除的安全範圍大不大、對於血管的傷害與保留，還要依據不同的腫瘤特性，包含肝癌、膽管癌或是轉移性的肝腫瘤等，都有不同的考量來決定以傳統手術還是微創手術來進行。

「恭喜阿嬤，可以出院啦！」陳言丞主任與團隊送上祝福的蛋糕，一想到可以出院回家，江阿嬤就笑得合不攏嘴，江阿嬤的兒子說，母親手術後復原的速度很快，護理師也很細心，很謝謝玉里慈院與花蓮慈院醫療團隊的照護。

B型肝炎、C型肝炎是造成肝硬化的原因，而肝硬化就是得到肝癌最大的危險因子，且有近一半的機率會復發，陳言丞醫師說，花蓮慈院團隊以完整的治療、病毒量的控制及定期追蹤下，使院內治療病人5年內肝癌無復發的存活率達6成；陳言丞醫師也提醒病人，目前國民健康署提供年滿45至79歲民眾（原住民提早至40歲），可接受終身一次的B、C型型肝炎篩檢服務，提醒符合資格的民眾可多加利用，避免讓沉默器官肝臟，錯過最佳治療時間。