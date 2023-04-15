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蘇丹內亂3平民死亡！總統府遭攻佔　正規軍空襲準軍事部隊基地

▲▼蘇丹政變。（圖／路透）

▲蘇丹政變。（圖／路透，下同

中央社

蘇丹準軍事部隊「快速支援部隊」今天一早在首都喀土穆等地與正規軍爆發激烈內戰，宣稱奪下2座機場；蘇丹空軍則襲擊對方多處基地。醫師表示，衝突已造成3位平民喪命。

▲▼蘇丹政變。（圖／路透）

法新社報導，由達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）將軍領導的「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）今天稍早表示，已經「完全控制」總統府以及位於喀土穆（Khartoum）和北部麥洛維（Merowe）的2座機場。

▲▼蘇丹政變，圖為穆罕默德·哈姆丹·達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）將軍。（圖／路透）

▲穆罕默德·哈姆丹·達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）。（圖／路透）

蘇丹軍方稍晚則發表聲明說，蘇丹空軍攻擊擊中快速支援部隊在喀土穆的多處基地，「摧毀了屬於快速支援部隊的提巴（Tiba）和梭巴（Soba）營地」；且正規軍持續追捕快速支援部隊的士兵，呼籲民眾留在室內。

蘇丹醫師聯盟則在臉書（Facebook）發文指出，有2位平民死於喀土穆機場，另在喀土穆南方的北柯多方省（North Kordofan）首府奧比德（El Obeid）有1人喪生。此外至少有9人在衝突中受傷，包括在喀土穆的姊妹市恩圖曼（Omdurman）有1名正規軍軍官受傷。

▲▼蘇丹政變。（圖／路透）

不過，達加洛今天告訴半島電視台（Al Jazeera），他的戰士將繼續戰鬥直到「奪下所有軍方基地」。他說：「在我們奪下所有軍方基地，以及光榮的武裝部隊成員加入我們之前，我們不會停止戰鬥。」

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