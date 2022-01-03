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蘇丹政變延燒2個月　文人總理宣布辭職：已盡力避免國家陷入災難

▲▼蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）。（圖／路透）

▲蘇丹總理哈姆杜克在1月2日晚間辭職。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

蘇丹政局動盪，首都喀土穆（Khartoum）和多個城市的反軍方示威也持續蔓延。過渡政府總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）在1月2日晚間發表全國電視演說，宣佈他將辭去總理職務。

▲蘇丹反軍方示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹近來已爆發12次大型反軍方示威，造成至少56人死亡，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，蘇丹獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）自2019年下台以來，國內要邁向文人治國的道路坎坷崎嶇。蘇丹軍方在2021年10月發動政變，還軟禁了時任總理哈姆杜克。隨後，軍方與哈姆杜克在11月簽署權力分享協議，也恢復了哈姆杜克的職務。

然而，這項協議不被蘇丹民眾所接受，他們不斷上街示威，要求全面恢復文人治國。截至1月2日，蘇丹民眾已發起了12次大型示威，而安全部隊也以催淚瓦斯等鎮暴武器強勢打壓，造成至少56人死亡。

▲蘇丹反軍方示威。（圖／達志影像／美聯社）

哈姆杜克1月2日宣布，他將辭去總理職務，並希望未來的繼任人選能繼續努力，帶領蘇丹建設文人和民主政府。哈姆杜克也提到，他已盡全力避免國家陷入災難，不過由於「轉型過程中，軍人和文人之間產生了政治力量分裂和衝突」，令各方難以達成共識。

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