10歲童丟垃圾被捲進垃圾車　全身「只剩雙手」受困8小時畫面曝光

▲男童受困垃圾車，只剩手露在外面。（圖／翻攝自Facebook／Omer Balal）

記者李振慧／綜合報導

非洲國家蘇丹一名10歲男童扔垃圾時不小心被捲進機器中，整個人被卡在垃圾車中長達8小時，受困畫面在網路上瘋傳，幸好在眾人的幫忙下最後成功脫困，已被送往醫院治療。

事件14日發生在首都喀土穆(Khartoum)，在國家清潔隊工作的10歲男童馬傑德(Majed Mubarak Ibrahim)，扔垃圾時不小心被捲進垃圾車中。從影片中可看到，馬傑德受困在用來輾壓垃圾的機器中，只剩手露在外面，消防人員使用工具試圖把機器艙口打開，附近圍觀民眾則拼命提供建議。

消防人員從14日深夜持續搶救到隔日，長達8小時的努力下終於救出馬傑德，目前人在醫院接受治療，由於當局未對事件發表回應，目前無法得知他的傷勢情況。