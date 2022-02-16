10歲童丟垃圾被捲進垃圾車　全身「只剩雙手」受困8小時畫面曝光

▲男童受困垃圾車，只剩手露在外面。（圖／翻攝自Facebook／Omer Balal）
記者李振慧／綜合報導
非洲國家蘇丹一名10歲男童扔垃圾時不小心被捲進機器中，整個人被卡在垃圾車中長達8小時，受困畫面在網路上瘋傳，幸好在眾人的幫忙下最後成功脫困，已被送往醫院治療。
事件14日發生在首都喀土穆(Khartoum)，在國家清潔隊工作的10歲男童馬傑德(Majed Mubarak Ibrahim)，扔垃圾時不小心被捲進垃圾車中。從影片中可看到，馬傑德受困在用來輾壓垃圾的機器中，只剩手露在外面，消防人員使用工具試圖把機器艙口打開，附近圍觀民眾則拼命提供建議。
消防人員從14日深夜持續搶救到隔日，長達8小時的努力下終於救出馬傑德，目前人在醫院接受治療，由於當局未對事件發表回應，目前無法得知他的傷勢情況。
لاحول ولاقوة الا بالله ساعات مأساويه لطفل علق بمكبس عربة النفايات بالمحطه الاسطي بحري الحادث من حوالي الساعه التاسعه مساءا وحتي هذه اللحظات تجري محاولات الانقاذ لعملية فتح المكبس واخراج الطفل由 Omer Balal 發佈於 2022年2月14日 星期一
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